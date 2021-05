Forventer tæt trafik

Hvis man er en af dem, som udnytter Kristi Himmelfartsferien til en sviptur i sommerhus eller på anden måde skal ud i trafikken, skal man indstille sig på, at der vil være mere trafik på vejene end normalt, og det kan betyde forlænget rejsetid.

Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

'Vi forventer, at mange vil søge mod sommerhusområderne for at tilbringe de ekstra fridage dér. Derfor kan der periodevis opstå tæt trafik og forlænget rejsetid på udvalgte strækninger,' lyder det i prognosen fra Vejdirektoratet.

Man kan især forvente, at der bliver trængsel på vejene på udrejsedagene, som er onsdag 12. maj og på selve Kristi Himmelfartsdag, 13. maj.

Meget af trafikken vil bevæge sig mod vest fra hovedstadsområdet i retning mod Fyn og Jylland via E20 og Fynske Motorvej og via Holbækmotorvejen mod Sj. Odde, hvorfor det altså er her, at man kan forvente større travlhed end normalt.

Desuden er det forventningen, at der vil være flere biler i de store sommerhusområder, især på den jyske vestkyst, ved Skagen og i Nordsjælland.

Når feriegæsterne igen skal retur, vil hjemrejsetrafikken være på sit højeste søndag 16. maj mellem kl. 12 og 16 og vil især bevæge sig fra vest mod øst.

Artiklen fortsætter under grafikken ...

Sådan forventer Vejdirektoratet, at trafikken bliver i Kristi Himmelfartsferien. Grafik: Vejdirektoratet

Vejarbejde i gang

Man skal desuden være klar over, at der på Fynske Motorvej er gang i et større vejarbejde, hvor Vejdirektoratet er ved at udlægge klimavenlig asfalt mellem Odense V og Gribsvad. Vejarbejdet betyder, at motorvejen i dagtimerne vil være reduceret til to spor i hver retning med 80 km/t.