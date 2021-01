Fotos kvalitet afgør bøde eller klip ved kørsel over for rødt

I ny forsøgsordning vil kameraer automatisk blitze bilister, der kører over for rødt. Men det kan være, du slipper med en bøde

Kører du over for rødt i bestemte lyskryds i Aarhus, vil du inden længe automatisk blive fanget af et kamera og få tilsendt en bøde.

Rødkørselskameraer hedder de nye kameraer, der vil blive opsat i særligt udsatte vejkryds i Aarhus som et led i et forsøgsprojekt, hvor formålet er at indhente erfaringer om kameraerne, der automatisk kan fotografere bilister, der kører over for rødt.

Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Bøde eller klip

Når forsøget er sat i gang, vil trafikanter, der kører over for rødt i de udvalgte kryds, automatisk blive blitzet, hvorefter de får tilsendt en bøde. Forsøget skal desuden afklare, om kameraerne kan tage billeder af bilens chauffør, da det er nødvendigt for, at der kan gives klip i kørekortet, som man normalt får for at køre over for rødt lys, oplyser Transportministeriet til Ekstra Bladet.

Målet med projektet er at blive klogere på, om man kan bruge ny kamera-teknologi til at begrænse antallet af rødkørsler og øge trafiksikkerheden.

- Vi skal ikke acceptere, at der er bilister, der tilsidesætter andres liv og sikkerhed ved at opføre sig dybt uansvarligt i deres biler. Trafiksikkerhed er et af mine fokuspunkter, men vi har endnu ikke mange erfaringer med rødkørselskameraer, og derfor ser jeg frem til resultaterne fra arbejdsgruppens første forsøg fra Aarhus, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Farlig tendens i trafikken skal stoppes: - Det er helt uacceptabelt