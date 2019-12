Fotovogn afslører firbenet bilist: Her sidder en hund bag rattet

Som Ekstra Bladet fortalte for nyligt, er det i Danmark ikke lovpligtigt at have fastspændt sin hund i bilen, men vælger man at lade være, kan det være livsfarligt i en eventuel ulykke.

Selvom det altså ikke er lovpligtigt at spænde sin hund fast i en bil, er der alligevel visse ting, som en hund ikke bør hjælpe med i en bil, f.eks. det at køre den.

Det understreger Midt- og Vestjyllands Politi i et tweet, efter en af deres fotovogne fotograferede en bilist, som foruden at køre for stærkt også havde sin hund med bag rattet.

- Det kan godt være, vovsen er god som vagthund derhjemme. Men lad være at satse på, den er på vagt for dig, når du kører bil. Bilisten her overtræder ikke bare fartgrænsen, men også reglerne om, at føreren skal have frit udsyn. Pas nu på jer selv og hinanden i trafikken, skriver politikredsen i tweetet.

Det kan godt være, vovsen er god som vagthund derhjemme. Men lad være at satse på, den er på vagt for dig, når du kører bil. Bilisten her overtræder ikke bare fartgrænsen, men også reglerne om, at føreren skal have frit udsyn. Pas nu på jer selv og hinanden i trafikken. #politidk pic.twitter.com/ST1MbqzfHM — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) December 17, 2019

Til Ekstra Bladet oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, at episoden fandt sted 8. december, og at bilisten blev blitzet af en fotovogn for at køre 61 km/t i en byzone, hvor hastighedsgrænsen er 50 km/t.

Bilisten blev desuden sigtet for at overtræde færdselslovens paragraf 82, som siger, at 'personer eller gods må ikke være anbragt på en sådan måde, at føreren ikke har frit udsyn og tilstrækkelig mulighed for at manøvrere køretøjet'.

Ifølge FDM kan det være livsfarligt, hvis ikke man spænder hunden korrekt fast i bilen.

En test, som FDM lavede i 2018 sammen med de øvrige europæiske bilklubber, viste, at en mellemstor hund på 19 kg rammer med et tryk på over 1000 kg, hvis den slynges gennem kabinen med 50 km/t, og at følgerne allerede ved 30 km/t. kan være fatale.

