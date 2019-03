Fragtskib sunket med milliondyre superbiler

11. marts brød et italiensk fragtskib i brand og sank dagen efter ud for Frankrigs kyst.

Alle 27 ombordværende slap med livet i behold, men skibets last på cirka 2000 biler befinder sig nu på havets bund. Det skriver britiske The Mirror.

Blandt dem var 37 Porsche-modeller, heriblandt mindst fire Porsche 911 GT2 RS. En bil, der er kraftigere end nogen anden 911-model, der nogensinde er rullet ud fra Porsches fabrikker. Motoren byder på hele 700 hestekræfter og evner at sende bilen fra 0 til 100 km/t. på 2,8 sekunder. Bilen stopper først med at accelerere ved 340 km/t., mens prisen herhjemme begynder ved lidt over 5,5 mio. kroner.

GT2 RS er med sine 700 hestekræfter og tophastighed på 340 km/t. ikke en helt almindelig Porsche 911. Foto: Porsche

Derudover skulle der også være tale om flere eksemplarer af modellerne 718 Cayman, Boxter og Cayenne. Også Audi har bekræftet, at skibet var lastet med adskillige Audier, der blandt andet talte eksemplarer af de sportslige RS4 og RS5-modeller. Hvor mange, der er tale om, er ikke oplyst.

Se også: Ny analyse: Så mange biler vil ny tunnel trække fra Storebælt

Grand America brød i brand 11. marts og sank dagen efter. Foto: Marine Nationale

Genoptager produktionen

The Grande America, som det forliste skib hed, var på vej fra Hamborg til havnebyen Santos i Brasilien, hvor bilerne skulle leveres til de ventende kunder.

Især tabet af de fire Porsche 911 GT2 RS-modeller, der var på vej til en håndfuld velhavende brasilianske kunder, har været svær at sluge. Porsche standsede nemlig produktionen af sportsvognen i februar i år.

Ifølge bilnyhedssitet Carscoops skulle fabrikantenten dog nu have indvilliget i at genoptage produktionen. Det fremgår af et brev, som Porsche angiveligt har sendt til de uheldige købere:

- Under normale omstændigheder ville det ikke være muligt at give dig en ny bil. Men på grund af den usædvanlige situation, og taget i betragtning at du er en loyal og højt værdsat kunde for vores brand, har Porsche besluttet at genoptage produktionen af GT2 RS i Tyskland, og din bil vil blive produceret i april og leveret i juni, står der ifølge Carscoops.

Da Porsche præsenterede GT2 RS-modellen i sommeren 2017, sagde de, at kun 1000 eksemplarer ville blive bygget. Inden for få uger var de alle solgt.

Se også: Japanske bilgiganter går sammen om 'grønne' biler