Fraråder køb af familiebil: - Det er svært at finde ord

Har man interesseret sig for biler og sikkerhed hen over de seneste år, vil man nok have opdaget, at den rumænske bilproducent Dacia ikke ligefrem er blandt de fremmeste i bilindustrien, når det handler om bilers sikkerhed.

Familiebilen Dacia Jogger, som har været til test hos det europæiske sikkerhedssamarbejde Euro NCAP, får hårde ord med på vejen fra bilejerorganisationen FDM.

Dacia Jogger dumper nemlig testen med én Euro NCAP-stjerne, oplyser FDM i en pressemeddelelse.

- Det er efterhånden svært at finde ord for Dacia, når det kommer til sikkerheden. Dacia Jogger er ingen undtagelse. Mest beskæmmende er det, at Dacia selv ikke lægger skjul på, at sikkerhed ikke er noget, de prioriterer. Det kan være udmærket at ville lave billige biler, men når det går ud over sikkerheden, er det et problem, siger Søren W. Rasmussen, som er FDMs repræsentant hos Euro NCAP, i pressemeddelelsen.

Fraråder

FDM mener faktisk, at sikkerheden i den nye Jogger er så dårlig, at man helt bør holde sig fra at købe bilmodellen.

- Dacia Jogger virker på mange områder ellers som en helt fornuftig bil, men at lancere en ny bil med så lavt et sikkerhedsniveau i 2022 er en ommer, og hos FDM kan vi kun fraråde køb af bilen siger Søren W. Rasmussen.

Dacia Jogger er en MPV med plads til syv personer og er langt henad vejen bygget på samme platform som Dacia Sandero, der sidste år klarede sig til to Euro NCAP-stjerner ud af de maksimale fem.

Tilsvarende faldt Dacias lille elbil, Dacia Spring, også igennem sidste år med én stjerne. Her blev resultatet også kritiseret af FDM.