Frederik skal designe hyperbil

At skulle designe biler for et eksklusivt hyperbilmærke må høre til blandt de absolutte drømmejob for bilinteresserede.

For 24-årige Frederik Steve Kristensen er drømmen blevet til virkelighed.

Det skriver Bil Magasinet, som har taget en snak med den unge bildesigner.

Han studerer til daglig industrielt design på Aalborg Universitet, men når han er færdig med studiet, venter der ikke en tørn på dagpenge. Nej, Frederik Steve Kristensen har nemlig allerede landet et job som bildesigner hos den danske hyperbilproducent Zenvo Automotive.

- Det er en drøm, der går i opfyldelse. Jeg har altid gerne villet være bildesigner, man da jeg ikke går på en decideret bildesigner-uddannelse, har det været svært at få den nødvendige feedback fra undervisere og medstuderende. Det kan jeg få nu, siger Frederik Steve Kristensen om jobbet hos Zenvo til Bil Magasinet.

Se også: F1-stjerne genindspiller kontroversiel bilfilm

Det var i forbindelse med studierne, at bildesigneren søgte praktikplads hos Zenvo Automotive, som producerer nogle af verdens vildeste og mest eksklusive hyperbiler. Praktikforløbet gik så godt, at Frederik nu skal arbejde som designer hos Zenvo, der har danske Christian Brandt som chefdesigner.

Se også: Denne Audi er 30 år: Har kun kørt 218 km

International opmærksomhed

Selvom den unge bildesigner arbejder for Zenvo, var det noget helt andet, som har givet Frederik Steve Kristensen international opmærksomhed i flere bilmedier, blandt andre motortrend, topspeed og autoevolution.

Han har nemlig designet og fortolket en moderne version af den obskure Dodge Deora fra 1967.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her kan du se den originale Dodge Deora på billederne til højre. Foto: Frederik Steve Kristensen

Hvorfor det lige blev en Dodge Deora, som Frederik Steve Kristensen valgte at fortolke i en moderne version, skyldes faktisk legetøjsproducenten Hot Wheels, der er specialister i at få vilde biler til at se endnu vildere ud.

- Da jeg var knægt, så jeg Hot Wheels-modellen af Dodge Deora, og jeg synes ligesom alle andre, at der var noget obskurt over den - på den helt rigtige måde. I min designproces startede jeg derfor med at undersøge, hvilke tanker der var gjort i forbindelse med originalen fra 1967. Træelementer og indstigning foran har jeg bibeholdt, og så har jeg tilføjet moderne detaljer som f.eks. udvendige højtalere og kameraer i stedet for sidespejle, siger Frederik Steve Kristensen til Bil Magasinet.

Her er Frederik Steve Kristensens moderne fortolkning af den spøjse Dodge. Foto: Frederik Steve Kristensen

Bilen er tænkt som en selvkørende bil. Foto: Frederik Steve Kristensen

Se også: Særligt én detalje vil du elske ved denne nye Porsche