Fremtiden for elbiler? Sådan vil bilgigant lade elbiler

Inden for de næste få år forestiller Volkswagen sig, at elbiler kan lades via automatiske robotter

Bilverdenen er i høj grad ved at omstille sig til elektriske biler, og en af del af fremtiden, når man taler opladning af elbiler, er ifølge Volkswagen en række automatiske laderobotter, der selv kan køre rundt i eksempelvis en parkeringskælder og sørge for, at elbiler får ny strøm på.

Det oplyser Volkswagen i en pressemeddelelse.

Indtil videre er robotten blot en prototype, og det er dermed kun en vision, at en af fremtidens måder at få ladet sin elbil på kan være en robot, der selv kører rundt og får klaret opgaven.

Målet med robotten er, at den fuldstændig uden menneskelig indblanding vil kunne operere i eksempelvis en parkeringskælder, så når en elbil parkerer der, kan robotten selv køre hen til elbilen, slutte sig til bilen og sørge for at få den opladet, mens ejeren kan følge med i processen via eksempelvis sin mobiltelefon.

- En allestedsværende opladningsinfrastruktur er og forbliver en nøglefaktor i succesen med elektrisk mobilitet. Vores opladningsrobot er blot en af flere tilgange, men det er utvivlsomt en af de mest visionære, siger Thomas Schmall, som er leder af Volkswagens afdeling for komponenter, i pressemeddelelsen.

En fremtid med robotter, der selv kører rundt til elbiler og sørger for at lade dem op, kan blive en realitet ifølge Volkswagen. Grafik: Volkswagen

Sådan fungerer den

Opladningsrobotten, forestiller Volkswagen sig, skal startes via en app, og robotten skal fungere af sig selv. Det vil sige, at den selv 'kommunikerer' med elbilen, så den selv sørger for at få åbnet dækslet til ladekablet på bilen, at tilslutte kablet, at oplade bilen til ejerens ønskede niveau og at afkoble ladestikket igen.

Robotten får sin energi til opladningen fra en slags 'trailer', som den trækker med rundt, og som gør, at den kan oplade flere elbiler på én gang.

Volkswagen melder ikke noget om, hvornår de præcist forventer at opladningsrobotten potentielt vil kunne bruges i virkeligheden, men skriver blot, at det vil være inden for 'de næste få år'.

