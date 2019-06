Fremtiden kalder: Mekanikere skal være bedre til elbiler

Flere og flere elbiler kommer ud på de danske veje, og derfor stiger behovet for, at mekanikere har kompetencer inden for service og reparation af elbiler. Derfor har Metalindustriens Uddannelsesudvalg i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og erhvervsskolerne justeret uddannelsen til personvognsmekaniker.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Helt konkret øges den mængde undervisning, som personvognsmekanikerelever skal modtage om el- og hybridbiler.

Fremover skal eleverne både have fagene 'fejlfinding på elektriske systemer og grundlæggende sikkerhed på el/hybrid' og 'sikkerhed på eldrevne og hybride køretøjer'.

I det første fag får eleverne en grundlæggende viden om opbygning af eldrevne og hybride køretøjer og om de sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med arbejdet. I det andet fag lærer eleverne bl.a. at arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt på eller i nærheden af spændingsløse elektriske systemer på el- og hybridbiler.

Se også: Her er verdens mest værdifulde bilmærke

Stigende efterspørgsel

Hos arbejdsmarkedets parter ser man justeringen af uddannelsen som en nødvendighed og som en fremtidssikring af mekanikere.

- Politiske krav til bilproducenterne og en stigende efterspørgsel blandt bilkunderne betyder, at de opladelige bilers andel af bilsalget vil stige i de kommende år. Vores uddannelser skal selvfølgelig følge med, og derfor er timingen rigtig, udtaler Hanne Baunkjær, chefkonsulent i Bilbranchen hos Dansk Industri, i pressemeddelelsen.

Et andet vigtigt aspekt i forhold til arbejdet med elbiler er den øgede sikkerhedsrisiko, som kan være forbundet med arbejdet.

Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt skal autoreddere nu også uddannes til at håndtere forulykkede elbiler, da det i værste fald kan være forbundet med livsfare, hvis man ikke er grundigt uddannet i sikkerhedshåndtering af el- og hybridbiler.

Hos Dansk Metal ser man samme behov i forhold til mekaniker-uddannelsen.

- Med denne ændring i personvognsmekanikeruddannelsen sikrer vi, at de nyuddannede mekanikere fremadrettet er i stand til at servicere og reparere opladelige biler på en sikker og forsvarlig måde, lyder det fra Erling Jensen, faglig sekretær i Dansk Metal, i pressemeddelelsen.

Se også: Her sætter politiet strøm til patruljevognene