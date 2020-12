Fremtidens bil? Den er her måske allerede nu

Der er mange, der mener, at brintbiler kunne være et godt bud på fremtidens biler, da de kan tankes op, ligesom vi kender det fra benzin- og dieselbiler, samtidig med at de ikke udleder emissioner under kørsel.

Nu har Toyota præsenteret anden generation af deres brintbil, kaldet Mirai.

Og den ser på alle parametre ud til at være en bedre bil end forgængeren.

Mens hele verden taler om elbiler, ser Toyota stadig en væsentlig fremtid for brintbilen, og i 2025 forventer japanerne ifølge Biltorvet, at 10 procent af deres bilsalg består af brintbiler.

Konkret forventer Toyota, at der skal bygges 30.000 eksemplarer af Mirai om året, og selvom det ikke er et højt antal sammenlignet med mere almindelige biler, så indikerer det, at teknologien er ved at vinde frem. Det er nemlig årligt 10 gange mere end første generation.

Første generation af brintbilen, som vi har haft i Danmark, var en noget besynderligt udseende bil.

Her er Toyota i den nye generation lykkes med at skabe en bil, som ser meget mere almindelig ud, samtidig med at man godt kan se, at den rummer noget andet end den typiske benzin- eller dieselbil.

Længere rækkevidde

Og hvad rummer Toyota Mirai så?

Den er udstyret med tre brinttanke, hvor der er plads til 5,6 kg brint. Det er mere end i første generation, og derfor kan den køre 30 procent længere på en tankfuld brint sammenlignet med første generation.

Den nye Mirai kan således præstere 650 km på en tankfuld.

Modellen er baghjulstrukket. Foto: Toyota

Modellen er næsten fem meter lang og med en akselafstand på omtrent tre meter. Foto: Toyota

Modellen kører ifølge Toyota mere dynamisk end forgængeren. Foto: Toyota

I denne model kan man få et indblik i teknologien i den ny Toyota Mirai. Foto: Toyota

Den store fordel ved en brintbil er, at den ikke udleder nogen form for emissioner, og at den kan tankes op på fem minutter, når tanken er tom.

Toyota påstår endda, at den ny Mirai faktisk næsten kan rense luften for skadelige partikler, når den kører.

Via en indbygget filter i luftindtaget renser Mirai under kørsel den luft, der suges ind, for partikler som både NOx og SO2, som blandt andet udledes af dieselbiler.

Toyota anslår, at filteret kan fjerne mellem 90 og 100 procent af partikler mellem 0 og 2,5 mikroner i diameter fra den luft, der suges ind.

Endnu er brintteknologien dog ikke så udbredt, og derfor er modellerne typisk ret dyre, mens der heller ikke er særligt mange steder at tanke bilerne op.

Ifølge FDM kommer den ny Mirai til Danmark i første kvartal næste år, og bilejerorganisationen gætter på, at prisen kommer til at starte ved 480.000 kr.

