Fremtidens superbatteri skal udvikles i Danmark

Danske forskere skal nu stå i spidsen for at udvikle et nyt superbatteri til elbiler

Et af de afgørende punkter ved en elbil er, hvor langt den kan køre på en opladning, og tiden det tager at lade batteriet op igen.

Så lang rækkevidde får du på de 10 mest solgte elbiler

Nu skal forskere fra Aarhus Universitet forsøge at udvikle en ny type superbatteri til elbiler, hvor målet er, at det kan oplades 100 procent på seks minutter og derefter tilbyde en rækkevidde på 350 km. Målet er desuden, at batteriet opnår en levetid på mindst 20 år, og at det bliver stort set vedligeholdelsesfrit.

Det skriver Aarhus Universitet på sin hjemmeside.

- Vi vil lave et ultra effektivt batteri baseret på et innovativt systemdesign og helt ny kemi. Vores idé er at gøre det modulært og skalerbart, så det også kan bruges i lastbiler og busser. Det gør det samtidig nemt at reparere, fordi man kan nøjes med at udskifte den defekte del og ikke hele batteriet, siger Corneliu Barbu, adjunkt ved Institut for Elektro- og Computerteknologi ved Aarhus Universitet.

Så hurtigt kan et nyt superbatteri til elbiler lade

Her kan det være klar

Metoden til at gøre ideen om et superbatteri til virkelighed er at designe batteriet som en slags 'tæppe' af komponenter, der skal ligge nede under sæderne i bilen. Det er både godt for bilens tyngdepunkt, sikkerhedsniveauet og en mere effektiv varmestyring.

- Vi vil digitalisere varmestyringen og gøre den intelligent. Det siger sig selv, at det kræver en enorm energioverførsel at oplade et batteri på få minutter, og derfor er det en central ingeniørmæssig udfordring i vores forskning at skabe en tilstrækkelig høj grad af sikkerhed for slutbrugeren, siger Corneliu Barbu.

Batteriet forventes at være klar til kommerciel produktion om syv år.

Så langt holder nyt superbatteri til elbiler