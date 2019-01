Fri hastighed i fare: Tyskland skal forurene mindre

En tysk kommission vil foreslå den tyske regering at droppe den frie hastighed på udvalgte motorvejsstrækninger for klimaets skyld

De fem sorte streger, der løber tværs over et anonymt hvidt skilt ved siden af motorvejen, har gjort den tyske autobahn til et mekka for bilentusiaster.

Stregerne signalerer, at hastighedsgrænsen ophører, og at bilisterne er frie til selv at definere, hvor hurtigt der skal køres. Det er dog langt fra hele den tyske motorvej, der tilbyder denne hurtigtgående frihed, og der er flere gange blevet argumenteret for helt at sløjfe den.

Nu er den frie hastighed igen på vej ind på den politiske dagsorden, og denne gang gælder det klimaet. En kommission vil foreslå den tyske regering at indføre en generel hastighedsbegrænsning som en del af en række tiltag, der skal nedbringe Tysklands forurening.

Det fremgår af udkast til kommissionens rapport, som nyhedsbureauet Reuters har set, og som Automotive News citerer.

Afgifterne skal øges

Tyskland har længe haft store problemer med at overholde EU's grænseværdier for forurening - i særlig grad i byerne. Det har indtil videre ført til en række miljøzoner i landets storbyer, hvor ældre dieselbiler eksempelvis er forment adgang.

Der skal dog mere til at få forureningen ned. Ifølge Automotive News er trafikkens forureningsniveau ikke faldet siden 1990, og den bilproducerende nation risikerer at skulle betale heftige bøder til EU, hvis ikke der bliver gjort noget ved det.

Derfor har kommissionen zoomet ud fra byerne og undersøgt tyskernes forurening mere overordnet. Og her er bilisternes forkærlighed for høj fart altså en af de ting, eksperterne slår ned på. De foreslår i stedet at nedsætte den generelle hastighedsgrænse til 130 km/t. på hele motorvejsnettet, som det eksempelvis er tilfældet i Danmark.

Derudover foreslår man at hæve afgifterne for brændstof, indføre en minimumskvote for antallet af indregistrerede el- og hybridbiler og ændre de grønne afgifter, så det bliver dyrere at eje en benzin- og dieselbil.

Se også: Fire Audi-chefer tiltalt for alvorlige lovbrud i dieselskandale

Skal bruges i 2030-plan

Indfører politikerne hele paletten af forslag, vil Tyskland ifølge eksperterne være halvvejs i mål i forhold til at nedbringe forureningen til et acceptabelt niveau.

Kommissionen er dog godt klar over, at nogle af forslagene er svære at realisere. Den frie hastighed er i mange tyskeres øjne et symbol på den personlige frihed, og en planlagt forhøjelse af brændstofafgifterne var tilbage i november en del af begrundelsen for, at titusindvis af franskmænd gik på gaden i protest.

- Ikke alle instrumenter og foranstaltninger vil blive accepteret. Det vil kræve politisk snilde, diplomatiske evner og en vilje til at gå på kompromis for at opnå klimamålene, skriver eksperterne ifølge Automotive News.

Kommissionen har endnu ikke færdiggjort sit arbejde helt, og forslagene vil derfor først blive officielt afleveret til den tyske regering i marts. Ifølge Berliner Morgenpost skal de herefter bruges til at lave en 2030-plan i lighed med den, som den danske regering præsenterede tilbage i efteråret 2018.

Se også: Skulle få flere til at vælge toget: Nu er skilte på kæmpe station sparet væk