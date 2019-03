Frit fald: Britisk bileksport falder med over en femtedel

'Alvorligt bekymrende' tal fra den britiske bilindustri fortæller om en branche i krise. Nu håber industrien, at der snart lander en Brexit-aftale

Om det skyldes udsigterne til et kaotisk Brexit, de vedvarende skandaler med dieselemmissioner, faldende efterspørgsel eller noget helt fjerde er endnu uvist.

Men den britiske bilindustri har svære dage, hvis man skal tro de seneste tal.

Produktionen af nye biler er faldet med over 18 procent i januar i forhold til samme periode sidste år. Det betyder, at der rullede cirka 27.000 færre biler ud af fabrikkerne i januar, end der gjorde sidste januar.

Det skriver Auto Express.

1,5 mio. biler i 2018

Især eksporten af biler fra Storbritannien tog et hårdt slag med hele 21,4 procent fald, svarende til flere end hver femte solgte eksportbil.

Ifølge mediet skyldes det især et fald i efterspørgslen fra Kina og EU. Mens kineserne har købt 72 procent færre britiske biler, købte europæerne 20 procent færre i januar.

Storbritannien er en af Europas største bilproducerende lande. Sidste år rullede flere end 1,5 mio. biler ud af de britiske fabrikker og ud på markedet. Men også her var der et fald på over 9 procent i forhold til året før.

Usikkerheden er hård

Direktøren for den britiske bilproducent- og forhandlerorganisation SMMT, Mike Hawes, kalder tallene 'alvorligt bekymrende'.

- Det mest skræmmende i tallene handler om investeringerne i bilindustrien. Sidste år var det tal på 588 mio. pund. Året før var det 1,1 mia. pund. Og året før det var det omkring 1,6 mia. pund, siger Mike Hawes til Auto Express og tilføjer:

- Vi havde nogle gode år på vej ud af recessionen, hvor det faktisk nåede op på 5 mia. pund, så det at vi er nede på 588,6 mio. pund viser, at investeringerne reelt set er gået i stå.

Ifølge Mike Hawes holder hele den britiske bilindustri vejret og håber på en Brexit-aftale mellem Storbritannien og EU. Hele industrien er på højeste beredskab på grund af truslen om en 'no deal'-skilsmisse.

- Vi har brug for en aftale, siger han til Auto Express og tilføjer:

- Usikkerheden over Brexit har allerede gjort enorm skade på outputtet, investeringer og på jobs.

