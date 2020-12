Frygter du juletrafikken? I år kan den blive anderledes

Intet er sådan rigtig, som det plejer at være i dette mærkværdige 2020, og heller ikke den sædvanlige travle juletrafik på landets veje kommer til at udspille sig helt, som den plejer.

Sådan lyder meldingen fra Falck.

I år er der nemlig et par ubekendte, der gør det svært for Falck at sige, hvor travlt der bliver på vejene. For i år ligger juleaften på en torsdag, og det er ikke til at sige, hvorvidt danskerne tager på tidlig juleferie eller ej.

- Det er en anelse svært at spå om i år, fordi der er en god mulighed for, at juletrafikken spreder sig ud. Der er dog ingen tvivl om, at der kommer til at være mest tryk på 23. december, der i år er en hverdag, siger Gert Elgaard Larsen, der er driftschef i Falck, i en pressemeddelelse.

- Derudover er det svært at forudsige, hvad corona har at sige. Måske betyder det, at nogen vælger ikke at samle sig på samme måde, hvilket vil betyde færre biler på vejene, siger driftschefen.

Hvert år plejer mange også at bevæge sig fra den østlige del af landet mod vest, og i år kan den trafik potentielt blive spredt ud over flere dage, da mange arbejder hjemmefra.

Kan blive travlt her

Da juleaften falder en torsdag, ligger helligdagene på en fredag og en lørdag, hvorfor Falck forventer, at der igen kan komme travlhed på vejene, når supermarkeder og butikker så småt begynder at genåbne søndag 27. og især mandag 28. december.

- Når først butikkerne åbner, plejer danskerne at være hurtige til at skulle ud og bytte julegaver, og der vil også være nogle, der skal på arbejde igen. Derfor får vi travlt de to første dage efter julehelligdagene. Hvis vejret ikke spiller ind, så er det typisk starthjælp, vi har travlt med, fordi mange biler har stået stille i juledagene, siger Gert Elgaard Larsen.

- Vi er altid meget opmærksomme på vejret, der jo har en stor indflydelse. Frostvejr giver altid lidt ekstra travlhed, men det er især snevejret, vi holder øje med - og det er også det, bilisterne skal være ekstra obs på. Sne giver glat føre, dårlig sigtbarhed og risiko for, at man sidder fast med bilen, siger Gert Elgaard Larsen.

