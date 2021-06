Frygter lang ventetid ved ladestandere

Med den nye infrastrukturaftale vil der blive afsat en halv milliard kroner til 630 nye lynladestandere langs motorvejsnettet i Danmark, som skal etableres frem mod år 2030.

Hos Dansk Elbil Alliance kalder man det for 'et stort skridt fremad', men understreger samtidig, at man i foreningen ikke mener, at skridtet er langt nok.

Det oplyser Dansk Elbil Alliance i en pressemeddelelse.

Her frygter man, at der vil opstå køer ved ladestanderne.

- Salget af elbiler tager stormskridt fremad. Og med den fart, når vi langt over én million elbiler i 2030 - faktisk skal vi planlægge efter halvanden million elbiler på de danske veje, hvis vi skal være sikre på, at ladeinfrastrukturen er på omgangshøjde, siger Lærke Flader, branchechef i Dansk Elbil Alliance.

Ventetid på 10 minutter

I Eldrup-kommissionens delrapport fra februar 2021 fremgår det, at der med 630 nye lynladestandere en helt almindelige fredag eftermiddag vil være en ventetid på en plads ved ladestanderen på 10 minutter.

- Det skal være lige så let og ubøvlet at være elbilist, som det er at køre i en fossilbil. Derfor skal udbygningen af ladeinfrastruktur være foran salget af elbiler, så der aldrig opstår køer til ladestanderne, siger Lærke Flader.

Delrapporten angiver, at der skal etableres 936 lynladestandere i 2030, hvis ventetiden på årets travleste dag skal holdes under to minutter.

- For os er det vigtigt, at Eldrupkommissionens mål om maksimalt to minutters ventetid gennemføres, og derfor bliver der brug for flere lynladestandere hurtigere, end der lægges op til i dagens aftale, siger hun.