Fyrer 500 ansatte: Denne bil skal redde Aston Martin

Den hæderkronede britiske bilproducent, som har skænket verden gudesmukke biler, James Bond-firmabiler og vindende racerbiler, er økonomisk udfordret.

Aston Martin har for nyligt offentliggjort, at man opsiger 500 medarbejdere på grund af svigtende salg. Fyringerne kommer i kølvandet på et økonomisk hårdt år for briterne. Således bød 2019 på et underskud før skat på 104,3 millioner pund, svarende til cirka 914 millioner kroner.

Samtidig har Aston Martin offentliggjort, at de fra 1. august har ansat en ny topchef i form af Tobias Moers, som er hentet ind fra Mercedes-AMG.

De 500 færre ansatte svarer til en 20 procents reduktion i antallet af ansatte, og det vil medføre, at Aston Martin årligt kan spare 38 millioner pund, svarende til cirka 315 millioner kroner.

Det skriver TV2.no.

Se også: Nu kører monsterbil for første gang på offentlig vej

Skal reddes af SUV

Nu er forhåbningen fra Aston Martin, at den nye SUV med navnet DBX kan 'redde' mærket. Modellen anses som værende nøglen til at appellere til et nyt og bredere publikum, og de første biler skal leveres til kunderne i løbet af sommeren.

Engang var det utænkeligt, at sportsvognsproducenter skulle bygge SUV'er, men den tid er for længst forbi. Nu har mange af de traditionelle sportsvognsfabrikanter også SUV'er på modelprogrammet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tre danskere skulle angiveligt allerede have købt en Aston Martin DBX. Foto: Aston Martin

Aston Martin har tidligere ifølge Autocar oplyst, at antallet af ordrer på den nye DBX allerede har overskredet det samlede salgsmål for hele 2020.

Se også: Nu kan du få anhængertræk på din Aston Martin

Aston Martin kan høste optimisme ved at skele til en anden sportsvognsproducent i form af Lamborghini. Italienerne lancerede for nyligt SUV'en Urus, som sidenhen er blevet en stor salgssucces.

Ud af samlet 8205 solgte Lamborghinier i 2019 var 4962 af modellen Urus, og dermed tegner den store SUV sig for 60,4 procent af det samlede salg.

Lamborghini i giga-succes: Tung SUV har overhalet superbilerne

Skal øge salget

I 2019 solgte Aston Martin 6500 nye biler, og efter planen skal den nye SUV være med til at skubbe salget gevaldigt op. Produktionsmålet ligger således på cirka 5000 biler årligt alene for DBX.

Briterne lover, at DBX bliver en af klassens mest køreglade SUV'er. Til at sikre det er DBX udstyret med en Mercedes-AMG-V8-motor med 550 hk.

0-100 km/t er overstået på 4,5 sekunder, mens topfarten er 295 km/t. Standard er også firehjulstræk, som kan variere kraften 100 procent mellem for- og bagaksel og individuelt mellem hjulene på akslerne, hvilket skulle øge køreglæden.

Bilen koster fra 3,7 millioner kroner.