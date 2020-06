Gå ikke på kompromis med autostolen

Det er blevet lettere at montere autostole på sikker vis, og det er godt nyt for børnenes sikkerhed.

Det viser FDMs store test af 33 nye autostole. Det skriver FDM i en pressemeddelelse. Bilejerorganisationen understreger, at det er godt både i hverdagen og for sikkerheden. Men der er stadig autostole, man skal gå langt uden om, viser FDMs test.

Generelt bliver autostole mere og mere sikre, viser både FDMs test og ulykkesstatistikkerne. FDM understreger dog, at sikkerheden ikke kun afhænger af, hvor godt en autostol beskytter i tilfælde af en kollision.

Lige så vigtigt er, at autostolen er let at montere og bruge på korrekt vis, da det har stor betydning for sikkerheden.

Klarer sig godt

Af testens 33 autostole klarer alle sig som minimum til bedømmelsen 'tilfredsstillende’ og de fleste får bedømmelsen ’god’ i den del af testen, der handler om betjening og montering.

- Man skal ikke underkende vigtigheden af korrekt montering og brug, når det gælder sikkerheden i autostole. Heldigvis er risikoen for fejlmontering de senere år blevet mindre. Det skyldes ikke bare isofix-monteringen, men også bedre monteringsvejledninger, og at mange producenter har lavet smarte løsninger, der gør det tydeligt, hvornår en stol er monteret korrekt i bilen, siger Søren W. Rasmussen, bilteknisk redaktør i FDM.

- I sidste ende handler det dog om, at man selv bliver fortrolig med at montere stolen og spænde sit barn fast i den. Det gælder især, hvis man ofte har stolen ude af bilen eller flytter den mellem forsædet og bagsædet, siger han.

To dumper

Ud af de i alt 33 testede stole, får kun én stol det røde kort for fund af for store mængder skadelige stoffer, mens én dumper på dårlig sikkerhed. Her knækkede stolens selespænde i testens frontalkollision, så testdukken ved ’sammenstødet’ røg ud af stolen.

- Når det handler om børn i bilen, må man ikke gå på kompromis med sikkerheden. Vores nye autostoletest viser, hvorfor det giver god mening at undersøge markedet grundigt, inden man køber autostol til sine børn. Vigtigst er, at autostolen passer til både barn og bil, siger Søren W. Rasmussen.

- Derfor er det en god ide, at man tager barn og bil med, når man skal vælge stol, og laver en prøvemontering, inden man træffer det endelige valg, siger han.

Du kan se alle stolene i testen her.

Det koster et klip i kørekortet, hvis ikke barnet er spændt fast i godkendt autostol eller selepude, der passer til barnet.

