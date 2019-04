Gab! Danskerne brugte 77 mio. timer på at sidde i kø

Hver gang, trafikken går i stå på landets veje, slår statens taxameter over på minuttakst.

Det giver nemlig et samfundsøkonomisk tab, når potentiel arbejdskraft bliver holdt tilbage, og Vejdirektoratet har nu for første gang regnet sig frem til, hvor meget tid, vi bruger på at holde i kø, og hvad det samlet set koster os.

Ved at analysere GPS-data fra 2016 er myndigheden nået frem til, at danskerne brugte 77 mio. timer på at holde i kø det år. Antager man, at de mange timer kunne være brugt på at arbejde, svarer det til 60.000 fuldtidsstillinger. Eller rundt regnet 24 mia. kroner på et år.

Det fremgår af et nyt notat, Vejdirektoratet har offentliggjort, og som TV2 har beskrevet.

- Det er ikke nogen overraskelse, at køerne koster os 24 milliarder om året, men det er et stort tal, siger afdelingsleder i Vejdirektoratet, Andreas Egense, til TV 2.

Hovedstaden topper listen

De samfundsøkonomiske konsekvenser ved køkørsel blev sidst beregnet i 2010, men her koncentrerede man sig udelukkende om hovedstadsområdet. Det er dog også i denne del af landet, at danskerne bruger allermest tid på at holde i kø.

Ifølge Vejdirektoratet er forsinkelsen i hovedstadsområdet steget med 25 procent fra 2010 til 2016, og målt på hele Region Hovedstaden brugte bilisterne 140.000 timer om dagen på at holde i kø i 2016. Det svarer til 42 procent af det samlede antal spildtimer.

På andenpladsen følger Region Midtjylland med 68.000 timers kø om dagen, mens Region Syddanmark tager tredjepladsen med 61.000 timer. Herefter er der et stort hop ned til Region Sjælland med 42.000 timer, og mindst plaget af kø var Nordjylland med bare 24.000 timer om dagen.

254.000 timers forsinkelse

Bag Vejdirektoratets beregninger ligger data fra 3 mia. datapunkter fordelt over hele landet, og myndigheden har også været i stand til at differentiere de enkelte vejtyper fra hinanden. Det viser sig, at langt hovedparten af spildtimerne bliver brugt på køkørsel på kommuneveje - det vil blandt andet sige i byerne.

Her nåede forsinkelsen ifølge notatet op på 254.000 køretøjstimer om dagen i 2016.

På landets motorveje spildte danskerne 'bare' 51.000 timer om dagen, men trængslen pr. kilometer er alligevel større her. Det skyldes ifølge Andreas Egense fra Vejdirektoratet, at motorvejen udgør en langt mindre del af det samlede vejnet end kommunevejene.

- Kommunevejnettet udgør 95 procent af det samlede vejnets længde, så det er ikke overraskende, at der også er mere trængsel her. Men opgør man trængslen per kilometer vej, ligger langt størstedelen af trængslen på motorveje, siger han til TV2.

