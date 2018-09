Gab! Nu kan blodprøve afsløre, om du er for træt til at køre bil

Forskere fra Storbritannien har udviklet en blodprøve, der kan måle, om du er for træt til at køre bil

Øjnene glipper, og du kommer til dig selv ved lyden af dine bildæk mod de hvide vognbanelinjer på asfalten. Gab! Måske du alligevel skulle have taget morgenbussen?

En blodprøve kan snart give dig svaret, skriver The Sun.

Det er forskere fra University of Surrey i Storbritannien, der er i gang med at udvikle en ny blodprøve, som er tiltænkt trætte bilister - enten ved at politiet får mulighed for at bruge blodprøven (vil kræve en lovændring, red.), eller ved at den kan bruges af offentlige institutioner eller private virksomheder inden for transportsektoren.

I Storbritannien er der lavet undersøgelser, som viser, at træthed eller manglende søvn spiller en rolle i én ud af seks bilulykker. En amerikansk undersøgelse viser, at to timers manglende søvn er nok til at fordoble risikoen for at ende i bilulykke.

Fejlprocent er for høj

Træthedsblodprøven er i første omfang blevet testet på 36 voksne mennesker, hvoraf nogle havde fået besked på at skippe en nats søvn.

Blodprøven skulle nu identificere, hvem der havde sovet, og hvem der ikke havde sovet.

Den ramte plet i 92 procent af tilfældene, hvilket betyder, at der stadig er plads til forbedring for forskerne.

- Det er meget vanskeligt at lave en præcis vurdering af, hvor meget søvn en person har fået, siger Emma Laing, en af forskerne bag projektet, til The Sun.

Blodprøven benytter sig af et computerprogram, der analyserer aktiviteten i 68 gener, som menes at blive påvirket af manglende søvn.

En ud af 12 ulykker

At manglende søvn og bilkørsel kan være en farlig cocktail, viser også en undersøgelse lavet af Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) blandt danske bilister.

Mindst én ud af 12 alvorlige ulykker i trafikken sker som direkte eller indirekte følge af træthed, fremgår det af undersøgelsen, der er lavet i 2016.

Undersøgelsen baserede sig på en analyse af 300 ulykker med alvorlige personskader.

- I otte procent af ulykkerne spiller træthed/søvn med sikkerhed ind. Men der kan godt være mange flere, udtalte havarikommissionens formand Mette Fynbo i den forbindelse.

Af undersøgelsen fremgår det også, at træthed især er et problem om natten. Her har det betydning for over halvdelen af alle ulykker, skriver FDM. Tallene tager dog ikke hensyn til, at andre faktorer også kan spille ind, eksempelvis indtagelse af alkohol.

