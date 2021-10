Gaderæsere fanget på kamera

- De er livsfarlige og burde maksimalt have et buskort

En BMW lægger sig tæt op bag en forankørende i en rundkørsel. På vej ud af rundkørslen overhaler BMW'en højre om i den tosporede afkørsel. Få øjeblikke senere trækker en Porsche ud i modsatte vognbane, selvom der er fuldt optrukket og modkørende på vej.

De modkørende biler er nødt til at trække ud i rabatten for at undgå en påkørsel. Til sidst vælger en bilist i en Mercedes-Benz også at overhale trods fuldt optrukket. Det er helt tydeligt, at de tre biler kører om kap.

Kørselsforløbet, som du kan se i videoen over artiklen, fandt sted nær Kokkedal lidt nord for København. Det er optaget af såkaldte dashcams i Jeppe Gudmandsens bil. Han er pressekonsulent hos Rådet for Sikker Trafik, og han optog kørselsforløbet en dag, da han var ude at køre.

- Det er rystende, at der er folk, der kan finde på at køre på denne måde. De sætter andres liv og førlighed på spil, så det er naturligt at blive forskrækket og vred, og den type kørsel skal naturligvis stoppes, siger Jeppe Gudmandsen til Ekstra Bladet.

Rådet for Sikker Trafik har åbnet en ny kanal på Youtube, hvor de vil bringe videoer fra trafikken i Danmark, som, ligesom videoen over artiklen, viser eksempler på ulovlig, forkert eller uhensigtsmæssigt adfærd i trafikken.

Målet med kanalen er at vise konkrete situationer fra den virkelige verden som eksempler på farlig adfærd med håbet om at nå ud til nogle af de unge mænd, som ellers kan være svære at fange på traditionelle medier og med normal kampagneindsats.

Ønsket er altså ikke at hænge enkelte bilister ud, og biler og ansigter er derfor også sløret.

Der ligger ikke nogen dom for kørselsforløbet i videoen her i artiklen, hvorfor det altså ikke kan betegnes som vanvidskørsel. Alligevel tøver Jeppe Gudmandsen ikke med kalde det både farligt og foragteligt.

- Folk, der kører på den vanvittige måde, har ikke noget at gøre i trafikken. De er livsfarlige og burde maksimalt have et buskort, siger han.