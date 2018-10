Garagen bygges ud: Et stigende antal familier udvider med bil nr. 3

En bil til dig, en til konen og en til sønnik... host, søndagsturen.

Antallet af danske familier, der har tre eller flere biler stående i indkørslen er steget eksplosivt de seneste år. Og i år har allerede sat rekord, selv om der stadig er små tre måneder tilbage af året.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som sammenligningstjenesten Samlino.dk har trukket, og som Ekstra Bladet har set.

Godt 56.000 husstande havde i den første halvdel af 2018 indregistreret tre biler, og yderligere 11.600 havde mere end tre biler i garagen. For 10 år siden rådede bare 38.600 husstande over tre eller flere biler, og der er med andre ord sket en stigning på hele 57 procent i perioden.

Under fem procent

Familier med tre eller flere biler udgør dog stadig en meget lille del af det samlede antal med bil i Danmark. I første halvdel af året havde rundt regnet 1.850.000 danske familier nøglerne til en bil.

Ikke desto mindre har man lagt mærke til stigningen hos Codan Forsikring.

- I Codan ser vi en tendens til, at stadigt flere husholdninger får tre biler. Det er dog stadig under fem procent af vores husstandskunder, der har mere end to biler i garagen, siger Mads Houe, pressechef i Codan, i en pressemeddelelse.

I første havdel af året havde godt 443.000 husstande to biler i garagen. Også her er det gået markant fremad de seneste 10 år, for i 2008 lå tallet nede på 326.000.

Veteraner og 'børnebiler'

Der findes ikke noget endegyldigt svar på, hvad danskerne bruger den tredje bil til, men den stigende interesse for veteranbiler kan være medvirkende årsag til, at nøgleskabene er begyndt at bugne med bilnøgler hjemme på villavejene.

Ifølge tal fra De Danske Bilimportører, som Ekstra Bladet for nylig har beskrevet, var der 1. maj i år 42.400 biler med mere end 35 år på bagen på de danske veje - mod 30.300 i 2010.

En anden årsag til stigningen kan være, at familiens voksne børn får eller køber bil i fars eller mors navn, fordi det er dyrt at forsikre bilen selv. Det er snyd, men fænomenet er alligevel så udbredt, at det har fået sit eget navn i forsikringsbranchen: 'Børnebiler'.

I et forsøg på at imødekomme de unge bilister tilbyder mange selskaber også særlige forsikringer til hjemmeboende, der ikke er faste brugere af mors og fars bil. Der er dog visse tilfælde, hvor det ikke er nok at stå som bruger af bilen.

- Hvis det er et af familiens store børn, der er den primære bruger af den tredje bil, skal de tegne deres egen bilforsikring, siger Codans pressechef, Mads Houe, i pressemeddelelsen.

