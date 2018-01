Gardiner, flag og bamser: Så lidt kan lastbilchauffører se ud af forruden

Man hører ofte om, at lastbilchauffører kan have svært ved at se cyklister i sidespejlene, fordi der findes blinke vinkler.

Men faktisk kan lastbilchauffører også have svært ved at se alt, hvad der foregår, gennem forruden.

Det afslørede en kontrol, som Sydøstjyllands Politi og Tungvognscenter Syd afholdt d. 16. og 17. januar ved Vojens på den Sønderjyske Motorvej E45.

Fokus for kontrollen var manglende udsyn fra lastbilchaufførerernes plads i førerhuset.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Over to dage blev der foretaget kontrol af i alt 36 lastbiler, og der blev i den forbindelse skrevet 24 sager om dårligt udsyn fra chaufførernes førerplads i lastbilerne.

- Alle sager blev skrevet på udenlandske lastbiler fra henholdsvis Polen, Litauen, Slovenien, Hviderusland, Tjekkiet, Italien og Holland, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Kontrollen viser altså, at det ikke er danske lastbiler, der har problemer med at forstå reglerne herhjemme.

Politiet fik travlt med bødeblokken: Flere tusinde danskere gik i fælden

Gardiner, flag og bamser

Fælles for alle sagerne var ifølge politiet, at chaufførerne havde eftermonteret et bord på instrumentbrættet, og at der var sat gardiner op i for- og sideruderne.

Men indretningen af lastbilerne stoppede bestemt ikke der.

For i flere af lastbilerne var flag, vimpler og skilte også fastgjort på frontruden, mens der desuden var diverse puder, bamser og andre ting opstillet i frontruden.

- Det bevirker naturligvis, at udsynet bliver nedsat væsentligt, skriver politiet.

Alle sagerne om dårligt udsyn blev afklaret på stedet som bødesager.

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer med blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

