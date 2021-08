Genåbning giver problemer i trafikken

At samfundet nu er genåbnet, og mange har byttet hjemmearbejdspladsen ud med en tur til kontoret, kan ses på trafikken - og antallet af uheld.

Hos forsikringsselskabet Alm. Brand har man kunnet se, at den øgede trafik har givet flere kø- og biluheld - også flere end forventet.

Det oplyser Alm. Brand i en pressemeddelelse.

- Efter genåbningen er der igen flere, der kører til og fra arbejde, og den øgede trængsel på vejene har resulteret i flere uheld. Vi havde forventet en stigning, men det er ærgerligt, at vi allerede ser en så markant stigning, siger Brian Wahl Olsen, direktør for skadepartnerskaber og forebyggelse i Alm. Brand.

Nedlukningen i vinteren 2020 bød på cirka 700 skader, mens forsikringsselskabet i andet kvartal i 2021 behandlede over 1000 skader fra køuheld og andre typer af mindre bilulykker. Og forsikringsselskabet forventer en yderligere stigning til efteråret.

- Under samfundets to store nedlukninger så vi et fald på omtrent 30 pct. Nu er vi allerede oppe på normalen igen, og vi forventer faktisk en yderligere stigning, da alle nu kan komme fysisk ind på kontoret efter sommerferiens afslutning, hvilket ikke var tilfældet efter sidste års sommerferie, siger Brian Wahl Olsen.

Køuheld på motorvejen

Det er især én bestemt type af uheld som bilisterne er involveret i.

- Vi får især henvendelser fra kunder, der har skadet bilen, mens de har holdt i kø på motorvejen og den bagvedliggende bil kører op i én. Mange tror desværre, at man kan slække lidt på opmærksomheden, når man bare triller afsted, men den går altså ikke. Og kombinerer man det med en irritation over igen at sidde i kø, så har man en dårlig cocktail, siger Brian Wahl Olsen.