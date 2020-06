Genbrugsmetal har sparet bilproducent 350.000 ton CO2

Audi har en lang tradition for brug af aluminium, og nu har tyskerne fundet en måde at reducere CO2-udledningen

Aluminium er et flittigt brugt metal hos verdens bilproducenter, men produktionen af det kræver meget energi, og hos Audi har de forsøgt at imødekomme den udfordring ved at skrue op for genbrug af aluminium.

Det oplyser Audi Danmark i en pressemeddelelse.

Derfor er flere af modellerne med de fire ringe i front udstyret med genbrugsaluminium, som bruges på mærkets presseværker i Ingolstadt og Neckarsulm.

Modellerne tæller Audi A3, A4, A5, A6, A7 og A8, og også til dele af Audi e-tron og e-tron Sportback bruges der genbrugsaluminium. Andre fabrikker vil følge efter, oplyser Audi.

- Effektiv og nøjsom ressourceanvendelse er lige så vigtig for os som reduktionen af vores CO₂-emissioner, siger Marco Philippi, chef for indkøbsstrategi.

- Energitilførslen til genbrug af sekundær aluminium er op til 95 procent lavere end til produktion af primær aluminium, siger han.

Flere hundrede ton CO2

Audi introducerede aluminiumkredsløbet på Neckarsulm-fabrikken tilbage i 2017.

Aluminiumarkets afskæringer, der kommer fra presseværkerne, sendes direkte tilbage til leverandøren. Leverandøren genbruger disse i nye aluminiumark af samme kvalitet, som Audi derefter bruger i produktionen. Audi i Neckarsulm kører dette aluminiumkredsløb med to leverandører, hvilket øger mængden af aluminium, der forvaltes i det lukkede kredsløb.

Audi oplyser, at metoden reduceret udledningen af CO2 med i alt 350.000 ton CO2.

Genbrugsaluminium anvendes i øjeblikket i forskellige karosseridele af Audi A3, A4, A5, A6, A7 og A8, og også i dele af Audi e-tron og e-tron Sportback.

