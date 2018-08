Genfødsel ved elektricitet: Jaguar sætter strøm til klassiker

Én ting er at have stil, noget andet er at have stil, samtidig med at man værner om klodens ressourcer og beskytter sit nærmiljø mod skadelige luftpartikler.

Denne særlige form for ’next level-stilfuldhed’ praktiserede den britiske Prins Harry og Meghan Markle, da de 19. maj forlod deres bryllup på Windsor Castle i en sølvblå Jaguar E-type Zero, speciallavet til den royale vielsesceremoni.

På overfladen lignede det den klassiske Jaguar E-type, der af mange regnes for en af de smukkeste biler nogensinde. Men under karrosseriet på 1968-sportsvognen var den sekscylindrede XK-benzinmotor blevet skiftet ud med en elektrisk motor.

Kan nu blive din

Nu har Jaguar så besluttet at producere flere Jaguar E-type Zero. I en pressemeddelelse skriver den britiske producent af luksusbiler, at den er blevet kimet ned af kunder, der vil have fingrene i en eldrevet version af den gamle klassiker.

- Teknikerne er gået langt for at sikre, at så meget som muligt er det samme som tilbage i 1960’erne, står der blandt andet i pressemeddelelsen.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Elbilen klarer 270 kilometer på én opladning. Mere end rigeligt til en tur op ad Strandvejen og tilbage igen. Foto: Jaguar Land Rover

E-type Zero får en elmotor på 220 kW - hvilket svarer til rundt regnet 300 hestekræfter - og et batteri på 40 kWh, der giver bilen en rækkevidde på 270 kilometer. Mens batteripakken er placeret ude foran, ligger selve motoren der, hvor gearkassen oprindeligt sad.

Se også: Kommuner scorer kassen: Tjener lille milliard på parkering

Tro mod originalen

Udover motoren og forlygterne, der - selvfølgelig, fristes man til at skrive - nu er med LED, er der ikke de store forskelle mellem Zero og originalen. Det er meningen.

(Artiklen fortsætter under billederne)

Jaguar bygger ikke elbilen fra bunden, men ombygger i stedet de gamle biler fra 60'erne. Foto: Jaguar Land Rover

Mange af de elektriske komponenter stammer fra Jaguars nye I-Pace elbil. Foto: Jaguar Land Rover

Jaguar E-type Zero accelererer fra 0 til 100 km/t. på lidt under syv sekunder, hvilket er en anelse langsommere end originalen. Vægten er næsten den samme, og bortset fra nogle få modifikationer er også interiøret tro mod originalen.

Ejer man allerede en Jaguar E-type, så kan man aflevere den hos Jaguar Classic og få dem til at lave bilen om. For dem, der ikke kan nænne det eller ikke ejer en E-type, har Jaguar dog også gjort det muligt købe en bil, som producenten selv har fundet brugt og ombygget.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvad ombygningen kommer til at koste.

Se også: Kort før deadline: Testcentre arbejder i døgndrift for at godkende nye biler