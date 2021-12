Gennembrud? Nu må du lovligt se en film under kørsel

Snakken og den medfølgende debat om selvkørende biler har stået på i årevis. Nu har Mercedes-Benz som den første bilproducent i verden fået godkendt en bil til at være selvkørende på det såkaldte niveau 3.

Det er myndighederne i Tyskland, der har godkendt Mercedes-Benz' system, der giver autonom kørsel på niveau 3.

Systemet kommer i 2022 i S-Klassen og elbilen EQS med det avancerede Drive Pilot-system installeret, og det tilbyder autonom kørsel ved en fart op til 60 km/t.

Ved niveau 3 tager bilen sig i høj grad selv af kørslen, så længe de rette forudsætninger er på plads. Der skal være en chauffør bag rattet, men vedkommende behøver ikke at holde øje med trafikken hele tiden.

Chaufføren må eksempelvis gerne lovligt skrive mails, surfe på internettet eller se en film.

Mercedes-Benz er den første bilproducent i verden, der har fået godkendt autonom kørsel på dette niveau, og som dermed baner vej for selvkørende biler i lande, som har godkendt den slags teknologier.

- Med godkendelsen fra myndighederne har vi opnået et gennembrud: Vi er den første producent, som sætter betinget autonom kørsel i serieproduktion i Tyskland, siger Markus Schäfer, bestyrelsesmedlem i Mercedes-Benz, i en pressemeddelelse.

Indtil videre kan systemet ifølge Mercedes-Benz bruges på lige over 13.000 kilometer motorvej i Tyskland, og tyskerne er i gang med at udføre tests i eksempelvis USA og Kina.

Systemet er mest oplagt at bruge til køkørsel ved lav fart. Det skyldes, at den maksimale godkendte fart med systemet aktiveret som nævnt er 60 km/t, mens det for nu kun kan bruges på motorveje. Og det er nok de færreste, der vil køre i almindelig trafik med under 60 km/t.