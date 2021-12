Genopliver 1980'er-model som elbil

Trenden 'restomod', som har bredt sig i den automobile verden, går ud på, at man tager en gammel bilmodel eller et gammelt bildesign og forener det med moderne teknologi, så man ender med en bil, der ser klassisk ud, men som kører som en moderne bil.

Nu har Nissan valgt at lave en slags restomod ved at genoplive en 1980'er-model i ét eksemplar i anledning af, at producentens fabrik i Sunderland i England fylder 35 år.

Som en hyldest til Sunderland-fabrikken har Nissan derfor valgt at bygge en særlig udgave af en Nissan Bluebird, som nu har fået tilnavnet 'Newbird'.

I stedet for en benzinmotor under kølerhjelmen har Nissan hevet teknologien fra elbilen Leaf over i Newbird, så den med andre ord er blevet en elbil.

Modellen bliver kun bygget i dette ene eksemplar.

Det firkantede 80'er-design har fået elektriske kræfter. Foto: Nissan

Under motorhjelmen finder man nu drivlinjen fra en Nissan Leaf. Foto: Nissan

Den kan kun lade med op til 6,6 kW. Foto: Nissan

Et stort rat hører sig til i en 1980'er-bil. Foto: Nissan

I stedet for den originale benzinmotor og gearkasse finder man derfor en 40 kWh batteripakke og en elektrisk motor som drivmiddel i Newbird.

Derudover har Nissan opdateret servostyringen og varmeapparatet, så de kan drives af elmotoren. Derudover har bilen fået anden affjedring, så den kan klare den ekstra vægt fra batteripakken.

Newbird bliver kun bygget som en slags jubilæumsmodel, men skulle Nissan vælge at sætte den i produktion, burde de nok optimere opladningen af bilen. Den kan nemlig kun lades med op til 6,6 kW.

Selvom bilen ikke er blevet officielt homologiseret, forventer Nissan, at den kan klare op til 210 kilometers kørsel på en opladning.

0-100 km/t er desuden klaret på 15 sekunder, så nogen raket er den ikke.