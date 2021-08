Genopliver berømt navn i ny sportsvogn

Japanske Nissan er nu klar med en ny Z-model, og kendere vil vide, at Z-navnet er noget helt specielt for bilproducenten.

Den første Z-model, som hed Fairlady Z eller Datsun 240Z, kom på gaden i 1969, og den seneste version med det berømte bogstav var Nissan 370Z. Nu kommer der en helt ny version, som kort og godt kommer til at hedde 'Nissan Z'.

Z'eren kommer til at følge opskriften fra tidligere modeller, hvilket vil sige baghjulstræk, frontmotor og coupéprofil. Hjertet bliver en 3,0-liters V6-motor med turbo, som yder 400 hk og 475 Nm.

Som det hører sig til i en sportsvogn, kommer Z med en seks-trins manuel gearkasse, men er man ikke til den slags, så kan Nissanen også fås med en ni-trins automatgearkasse.

Men der er et stort problem for os, der bor på det europæiske kontinent. Nissan Z kommer nemlig slet ikke til Europa. Det skyldes blandt andet, at vi her i Europa ikke har været flittige købere af de tidligere Z-modeller, og at vi nu er gladere for crossovere og SUV'er.

Nissan genopliver Z-navnet i en ny model. Foto: Nissan Nissan Z hedder den nye model, som dog slet ikke kommer til Europa. Foto: Nissan Z-navnet stammer helt tilbage fra 1969. Foto: Nissan En intim kabine med føreren i fokus. Foto: Nissan Z får baghjulstræk og en V6-motor i front. Foto: Nissan Z kommer som udgangspunkt med seks-trins manuel gearkasse, men kan fås med automatgear. Foto: Nissan Den kommer til salg i USA i foråret 2022. Foto: Nissan

Handler om køreegenskaber

Den nye Nissan Z handler dog om meget mere end, hvor meget motoren yder, og hvor hurtigt den kan accelerere i en lige linje, understreger bilproducenten.

- Kort sagt, vores mål er at gøre dette til den bedste Z hidtil, punktum. For hver generation hæver vi barren, siger Hiroshi Tamura, som er produktchef for Z hos Nissan.

- Mere end bare kraftfuld og adræt er den helt nye Z designet til at være ét med føreren, for at bilen skal være en 'dansepartner' til chaufførerens eventyr på vejen, siger chefen.

Det er forventningen, at USA bliver det største marked for den nye Z, der kan fås fra foråret 2022.