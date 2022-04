Genopliver denne bilmodel

Mitsubishi hiver et klassisk navn frem fra gemmerne

Husker du den kompakte bilmodel Mitsubishi Colt? Den har været solgt i Danmark i adskillige generationer, men hen over de seneste år har vi ikke set noget til den herhjemme.

Det vil dog ændre sig, for Mitsubishi vil inden længe præsentere en ny Colt, som også kommer til Danmark.

Det oplyser Mitsubishi i en pressemeddelelse.

Den første Colt kom på markedet allerede i 1962, og sidenhen er den kommet i adskillige generationer, der har gjort Colt til en af de bedst kendte Mitsubishi-modeller.

Den seneste Colt blev mellem 2004 og 2014 solgt i over 400.000 eksemplarer på europæisk plan, og i Danmark blev der mellem 2005 og 2011 indregistreret over 10.000 eksemplarer.

I dag kører der stadig over 8000 Mitsubishi Colt rundt på danske plader.

I billedgalleriet herunder kan du se de foregående versioner af Mitsubishi Colt.

Artiklen fortsætter under billedgalleriet ...

Billedgalleri

Fuld skærm

Sjette generation fra 2004. Foto: Mitsubishi Femte generation fra 1995. Foto: Mitsubishi Fire generation fra 1991. Foto: Mitsubishi Tredje generation fra 1987. Foto: Mitsubishi Anden generation fra 1983. Foto: Mitsubishi Første generation fra 1979. Foto: Mitsubishi Colt 600 fra 1962. Foto: Mitsubishi

Kommer næste år

Den nye Mitsubishi Colt skal bygges på Renault-Nissan-Mitsubishi-alliancens CMF-B-platform, og modellen skal bygges på Renaults fabrik i Tyrkiet.

Indtil videre frigiver den japanske bilfabrikant ikke mange oplysninger om Colt, men det står klart, at den kommer med flere forskellige drivlinjer, herunder også som hybrid.

Desuden ved vi, at der bliver tale om en fem-dørs hatchback, som skal høre til i B-segmentet.

- Mitsubishi Motors har en lang historie i B-segmentet og Colt-navnet er synonym med den. Vi ser frem til at skrive et nyt kapitel i Colt-historien, siger Frank Krol, som er præsident og adm. direktør for Mitsubishi i Europa.

Hvornår får vi så modellen at se på de danske veje? Mitsubishi Danmark oplyser, at den nye Colt bliver introduceret i løbet af efteråret 2023.