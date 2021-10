Genopliver ikonisk bilmodel

Herhjemme er bilmodellen Renault 4L blandt andet kendt for at have tjent det danske postvæsen, og nu har franske Renault besluttet at give midlertidigt nyt liv til den berømte bilmodel.

Modellen har nemlig 60 års jubilæum, og i den forbindelse har Renault i samarbejde med den franske designer Mathieu Lehanneur skabt konceptet, kaldet Suite N°4.

I første omgang er der tale om en konceptbil, som kun kommer i dette eksemplar, og derfor skal man altså ikke forvente, at Suite N°4 er at finde på vejene om et par år.

Konceptbilen har samme ydre mål som den oprindelige Renault 4L, men bagenden er markant anderledes med et stort vinduesparti lavet af polycarbonate. De transparente solpaneler, der er placeret på taget, hjælper til med at oplade bilen, der er blevet transformeret til en 100 procent elektrisk bil.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den mærkværdige bagende er lavet i polycarbonate. Foto: Renault

Renault 4L var en gigantisk succes for den franske bilproducent. Modellen blev fremstillet i 28 forskellige lande og er solgt gennem 30 år i 100 lande. Der er i alt produceret i mere end otte millioner eksemplarer.

Elektrisk 5'er

Hvor det altså ikke bliver muligt at kunne købe en moderne elektrisk udgave af Renault 4L, som det ser ud lige nu, er der en anden moderne fortolkning af en kultbil fra Renault på vej.

Således har bilfabrikken planer om at lancere en ny 100 procent elektrisk fortolkning af modellen '5'. Designet henter inspiration fra fortidens populære minibil, som først blev bygget fra 1972 til 1985 og i anden generation fra 1984 til 1996.