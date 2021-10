Genopliver ikonisk bilmodel

Den tyske bilgigant Mercedes har været i arkiverne for at støve et for mærket legendarisk navn af. Mercedes' AMG-afdeling har nemlig besluttet at lancere en ny SL, som bliver syvende generation af modellen.

Støve af er måske så meget sagt, for den seneste generation af SL udgik i 2020, men siden har Mercedes ikke haft en SL i modelprogrammet.

Navnet trækker tråde helt tilbage til den ikoniske 300 SL fra 1954, som blandt andet blev berømt for sine spektakulære mågevingedøre.

Den slags bliver der ikke noget af i den nye SL, som både får klassiske features og moderne teknologi. Således får den en blød stofkaleche, som man kender det fra tidligere tiders SL-modeller, og under motorhjelmen finder man hybridteknologi.

Sportsvognen er komplet nyudviklet og deler således ingen komponenter med hverken forgængeren eller andre modeller.

Kun til de små

Stoftaget er 21 kilo lettere end tidligere generationers metalfoldetag. Desuden tager det kun 15 sekunder at åbne eller lukke kalechen, hvilket kan gøres med op til 60 kilometer i timen. I kabinen er der i princippet plads til fire personer, men de, der skal sidde på bagsæderne, kan maksimalt være 150 cm høje, oplyser Mercedes.

Det intime cockpit får en høj grad af digitalisering. Foto: PR

Kunderne kan vælge mellem to forskellige versioner af den nye SL. Begge versioner får en 4,0-liters V8 med biturbo. I SL 55 4MATIC+ yder den 476 hestekræfter og 700 Nm, og det sender roadsteren fra 0-100 kilometer i timen på 3,9 sekunder. I SL 63 4MATIC + er der 580 hestekræfter og 800 Nm at gøre godt med, og de sender dig fra 0-100 på blot 3,6 sekunder.

Den ny Mercedes-AMG SL lanceres i Danmark i løbet af 2022, oplyser Mercedes.