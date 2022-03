Genopliver kult Opel som elbil

Hvis du skulle være cool i 1970'erne, var en af de sikre veje til en sådan status at sætte pengene i en Opel Manta. Manta var Opels lille baghjulstrukne sportsvogn, som blev bygget i to generationer mellem 1970 og frem til slutningen af 1980'erne.

Nu vil Opel genoplive Manta-navnet i en ny elbil, der skal komme på gaden i år 2025.

Men inden du slår hul på pensionsopsparingen, skal du vide, at den nye Manta bliver en smule anderledes end forgængerne.

Manta bliver nemlig en højere coupé-SUV-lignende model i stil med eksempelvis en Ford Puma.

Det skriver Auto Express.

Sidste år lancerede Opel en elektrisk konceptbil, kaldet Opel Manta GSe ElektroMOD, og selvom man måske skulle tro, at den skal danne udgangspunkt for den kommende Manta, bliver det ikke sådan. I stedet bliver det ifølge Auto Express konceptbilen Manta-e, som skal tegne fremtiden for Manta, og dermed er der lagt op til, at den nye Manta bliver en højere SUV-lignende sag.

Sikkert er det i hvert fald, at den nye Manta bliver 100 procent elektrisk.

- Den nye Opel Manta bliver en meget følelsesladet bil igen. Med elektriske kræfter, der sikrer førsteklasses acceleration, vil Manta igen repræsentere ren køreglæde. Vi vil bygge en fascinerende og forbløffende rummelig ny fortolkning, siger Owe Hoghgeschurtz, som er adm. direktør i Opel, i en pressemeddelelse.

Kun elbiler

Opels fremtid er ren elektrisk, og allerede fra år 2028 vil mærket udelukkende lancere elbiler, når der skal nye modeller på markedet i Europa. Allerede fra år 2024 vil Opel tilbyde alle modellerne i programmet i en elektrifceret udgave.