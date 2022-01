Genopliver Mini som elbil

Nu kan man få ombygget den originale Mini til at være en elbil

Den originale Mini er noget af det mest charmerende, man kan finde på fire hjul, og nu kan modellen også blive en smule mere venlig mod klimaet.

Mini tilbyder nemlig nu med programmet Mini Recharge, at britiske kunder kan få ombygget deres originale Mini fra at køre med benzinmotor til at være drevet af en lille elektrisk motor.

Det oplyser Mini i en pressemeddelelse.

Bag transformationen står en særlig udvalgt flok på Mini-fabrikken i Oxford, som sætter den originale benzinmotor på hylden, hvor den opbevares, så bilen kan returnere til sin oprindelige stand senere, skulle ejeren have lyst til det.

Hernæst monterer de en elektrisk drivlinje i den lille Mini, så den udelukkende kører på strøm.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Indmaden ligner sig selv, men nu kører bilen på strøm. Foto: Mini

Her fjernes benzinmotoren fra, så der kan være plads til en elmotor. Foto: Mini

Efter ombygningen får den klassiske Mini sine kræfter fra en 90 kW elmotor, og 0-100 km/t er klaret på cirka ni sekunder. Højspændingsbatteriet kan lades med en effekt på op til 6,6 kW og har tilstrækkelig energi til at give bilen en forventet rækkevidde på cirka 160 kilometer.

De biler, der ombygges, kræver ikke en ny indregistrering i Storbritannien. Efter ombygningen kan el-Minien køre ind i zoner i eksempelvis London, der i dag er forbeholdt nul- og lavemissionsbiler. Det betyder også, at den elektriske klassiker kan køre rundt på Oxford Street eller Piccadilly Circus i London, uden at føreren skal betale miljøafgift.

Som nævnt er tiltaget kun for Minis britiske kunder, og historien melder ikke noget om prisen for den særlige ombygning.

Fra år 2030 og frem vil Mini udelukkende lancere 100 procent elektriske modeller.