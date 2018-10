Gift ved første sving: Sagde 'ja' med 110 km/t. på racerbanen

'Det er mig eller bilen!'

Det er ikke utænkeligt, at enkelte bilentusiaster gennem tiden er blevet stillet denne type ultimatum fra deres bedre halvdel, når kærligheden til det firehjulede transportmiddel pludselig har krævet endnu en dyr opgradering eller reparation.

Men nu har et forelsket par fra North Carolina, USA, muligvis fundet en måde at forene de to ofte konfliktende kærlighedsforhold. De to Porsche-entusiaster er nemlig blevet viet på bagsædet af en Porsche Cayenne SUV, mens chaufføren kastede den store bil rundt på en racerbane med 110 km/t. Det skriver Atlanta Business Chronicle.

Banen er en del af Porsches oplevelsescenter i Atlanta, og vielsen var her den første af sin slags.

En række klassiske Porsche-modeller var vidne til, at Samantha og John Evans sagde ja til hinanden. Foto: Porsche

Gift to gange

Selv om Porsche Cayenne er en stor bil, så var der dog ikke helt plads til at have gæsterne med ombord. Der blev derfor også afholdt en mere traditionel ceremoni inden i centeret, hvor parret, Samantha og John Evans, blev viet blandt familie, venner og ikke mindst en hel del klassiske og nutidige sportsvogne.

Det nygifte par er begge medlemmer af den amerikanske klub for Porsche-ejere, og ifølge bruden var det et bryllup helt i deres ånd.

- Dagen overgik alle vores drømme. Det var en perfekt dag for os, og brylluppet passede til os, og hvem vi er, og hvor meget vi elsker Porsche, sagde Samantha Evans ifølge en pressemeddelelse efter brylluppet.

Det nygifte par var da heller ikke de eneste, der fik en tur rundt på banen i løbet af dagen. Også gæsterne fik efter ceremonien mulighed for at hoppe i en sportsvogn og få en hæsblæsende tur på racerbanen.

- Alle havde en fed oplevelse. De blev simpelthen blæst omkuld. Jeg har været til utallige brylupper, og de er alle stort set ens. Men det her, det var helt sikkert anderledes, siger brudgommen John Evans til Porsche.com.

