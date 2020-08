Gigant bekræfter: Nu bygger vi denne bil

Vil du have en stor, rummelig SUV, som kan lades op i en stikkontakt, og som har en benzinmotor klar til at tage over, når batteriet er tømt, skal du måske overveje at kigge mod Kia.

Den koreanske bilgigant bekræfter nu, at de vil bygge en plug-in hybridudgave af den store Sorento.

Sorento er Kias globale SUV-flagskib, og i den nye plug-in hybrid (PHEV)-varant kombineres en turbobenzinmotor med en batteripakke, som driver en elmotor, der som i andre PHEV-modeller gør det muligt at køre kortere ture på ren el.

Sorento Plug-in Hybrid er den Sorento fra Kias europæiske modelprogram, som udleder færrest emissioner under kørsel, og samtidig også den mest kraftfulde model.

Turbobenzinmotoren er en 1,6-liters T-GDi-motor, som alene yder 180 hk og leverer et drejningsmoment på 265 Nm. Forbrændingsmotoren er kombineret med en højtydende litium-ion-polymer-batteripakke på 13,8 kWh og en kraftfuld elmotor, som yder 66,9 kW og et drejningsmoment på 304 Nm.

Tilsammen giver det Sorento Plug-in Hybrid en systemydelse på op til 265 hk og et drejningsmoment på 350 Nm.

God plads og masser af udstyr, lover Kia i kabinen. Foto: Kia

Man får syv års garanti ved maks. 150.000 km. hos Kia. Foto: Kia

Ukendt rækkevidde

Et af de vigtigste parametre hos plug-in hybriderne er, hvor langt de kan køre på en opladning, og her må man væbne sig med tålmodighed for at få svar på, hvad Kia Sorento PHEV kan præstere.

Den elektriske rækkevidde og CO2-emissionerne afventer endelig typegodkendelse, og derfor ved man endnu ikke, hvad den officielle række vidde vil blive.

- Det vil blive bekræftet af Kia, når den endelige lancering nærmer sig, skriver Kia i pressemeddelelsen.

- Sorento Plug-in Hybrid har en rent elektrisk rækkevidde, som vil være tilstrækkelig til, at føreren kan køre de fleste kortere køreture på ren el, skriver Kia.

Som nævnt har Kia en batteripakke på 13,8 kWh. Til sammenligning har den nye Toyota Rav 4 PHEV en batteripakke på 18,1 kWh, og Rav4'eren har en elektriske rækkevidde på 75 km. Den meget populære Ford Kuga PHEV har en batteripakke på 14,4 kWh, og her er den elektriske rækkevidde 56 km på en opladning.

Den nye Sorento Plug-in Hybrid bygges til det europæiske marked og mange andre markeder på Kias fabrik i Hwasung i Korea. Salget i Europa ventes at starte på udvalgte markeder i begyndelsen af 2021.

