Gigant dropper denne benzintype

Selskabet stopper salget af E5 for at hjælpe S-regeringen med at nå målet om en CO2-reduktion på 70 procent i 2030

Det er slut med at fylde E5 på den gamle benzinsluger hos Circle K.

Kæden, der med 380 tankstationer er en af landets største, går i stedet over til kun at sælge E10 - den nye benzintype, der blev indført 1. januar. Det skriver FDM.

Forskellen på E5 og E10 er, at sidstnævnte indeholder mere bioethanol. Det betyder, at den slider knap så meget på miljøet.

- Der er et politisk ønske om, at vi i Danmark reducerer vores CO2-udledning med 70 procent frem mod 2030, siger Peter Rasmussen, direktør for brændstof hos Circle K, i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Når vi hos Circle K har valgt kun at tilbyde E10-benzin, er det fordi, vi ønsker at signalere, at vi gerne vil gå forrest i den transformation.

Hos benzinselskabernes brancheforening, Drivkraft Danmark, lød det ellers sidste år, at man på ’stort set alle tankstationer’ fortsat ville kunne tanke E5 i 2020. Det kunne man læse på dr.dk.

Mange må køre forgæves

Alle biler, der er fremstillet efter 2011, er godkendt til at køre på den nye E10-standard. Til gengæld tåler omkring 5 procent af de ældre benzinbiler kun E5.

Ifølge FDM er cirka 750.000 biler indregistreret før 2011. De fleste er modtagelige for E10, men altså ikke alle. Det anbefales derfor, at man selv tjekker sin bil.

Kommer man til at fylde det forkerte brændstof på sin bil, anbefaler FDM, at man tømmer tanken, såfremt man er nået op over 50 procent af bilens maksimale kapacitet.

Flertallet af danske tankstationer tilbyder stadig E5-benzin. Det er for eksempel tilfældet hos Uno X, Bonus, OK, Shell, Q8, F24 samt Ingo, der er ejet af Circle K.

