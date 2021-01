Gigant generobrer førsteplads: Så mange biler solgte de

For første gang i fem år blev Toyota verdens mest sælgende bilmærke målt på et år. Det blev en realitet, da den japanske bilgigant i 2020 solgte lige over 9,5 millioner biler på verdensplan. Det var lige akkurat nok til at slå Volkswagen, som solgte 9,3 millioner biler på verdensplan sidste år.

Det skriver Reuters.

Toyotas samlede bilsalg faldt med 11,3 procent fra 2019 til 2020 på grund af coronapandemien, mens Volkswagens salg i samme periode faldt med 15,2 procent.

Ifølge Reuters skyldes Toyotas mindre fald sammenlignet med Volkswagens, at japanerne har klaret sig godt på hjemmebane og i Asien generelt, hvor markederne har været mindre påvirket af coronapandemien end markederne i Europa og USA, hvor bilforhandlere og -fabrikker i højere grad har været nedlukket på grund af restriktioner.

- Vores fokus er ikke på, hvilken placering vi har, men på at betjene vores kunder, siger en talsperson fra Toyota ifølge mediet om førstepladsen.

Nu kan du købe vanvittig minibil: Så meget koster den

Dansk tredjeplads

Selvom det også gik Toyota godt i Danmark i 2020, måtte det japanske bilmærke se sig slået af to konkurrenter.

Toyota blev ifølge tal fra De Danske Bilimportører det tredjemest solgte bilmærke i Danmark i 2020 med 15.359 nye biler på vejene, kun overgået af Peugeot og Volkswagen med henholdsvis 17.495 og 24.768 solgte biler.

Toyota landede på en samlet markedsandel af nybilssalget i fjor på 7,8 procent. Den mest solgte Toyota-model i 2020 herhjemme blev mikrobilen Aygo.

Din første billige bil: Her er de mest pålidelige