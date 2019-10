Gigant i vild test: Bilerne kører på gammelt skrald

Kan man køre bil på gammelt affald? Ja, faktisk, og man kan endda gøre det i meget høj fart.

Ved finalen på Hockenheim i motorsportsserien DTM i starten af oktober kørte to Audi RS5 DTM-racerbiler på brændstof lavet af affaldsmaterialer. Potentielt kan brændstoffet forbedre CO2-balanen med op til 30 procent.

Det kan lyde som et noget aparte forsøg, men Audi og Aral, som står bag, fortæller, at brændstoffet potentielt kan være med til at gøre biler med forbrændingsmotorer mere miljøvenlige.

Det oplyser Audi i en pressemeddelelse.

- Audi har sat sig det ambitiøse mål at opnå en reduktion på omkring 30 procent af bilers CO2-emissioner inden 2025, siger Ulrich Baretzky, Head of Engine Development hos Audi Motorsport, i pressemeddelelsen.

- Naturligvis spiller elektrisk mobilitet en vigtig rolle i denne sammenhæng. Men vi har fortsat og vil i mange år frem stadig have en stor flåde af personbiler med klassiske forbrændingsmotorer på verdensplan. Ved at bruge brændstoffer med lavt kulstofindhold kan der opnås en virkelig mærkbar CO2-reduktion for disse biler, uden at man skal foretage tekniske ændringer, siger han.

- Vi er begejstrede for idéen om at reducere CO2-emissionerne gennem genbrug af affald, og det er fantastisk, at motorsport på den måde igen kan spille en pionerrolle, siger Ulrich Baretzky.

50 procent affald

Det mere klimavenlige, højt performende brændstof er udviklet af Aral, og det har en sammensætning, hvor 50 procent består af vedvarende komponenter i høj kvalitet udledt af affaldsmaterialer. Det innovative brændstof har et CO2-reduktionspotentiale på mere end 30 procent i forhold til benzin udelukkende baseret på mineralolie.

Brændstoffet opfylder kvalitetskravene til det brændstof, der har været krav om at bruge i DTM siden 2005.

- Vi behøvede ikke at foretage nogen ændringer af DTM-motoren og har hidtil ikke haft det mindste problem på testbænken, siger Ulrich Baretzky.

- Derfor viser vi, at brændstoffer med lavt kulstofindhold også egner sig til racerbilers motorer, siger han.

Audi har også forsket i alternative brændstoffer til bilproduktion i flere år og arbejder selvstændigt på projekter til produktion af e-gas, e-diesel og e-benzin.

