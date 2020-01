Gigant overvejer at give udskældt bilmærke nyt liv

De var store, overdrevne og uøkonomiske som få, og derfor var køen af kritikere af de amerikanske Hummer-modeller lang. I 2010 valgte General Motors (GM), som ejer Hummer-brandet, at stoppe produktionen af benzinslugerne.

Nu overvejer GM dog at genoplive navnet, men denne gang som en noget mere politisk korrekt 100 procent elektrisk pickup solgt under GMC-brandet.

Det skriver The Wall Street Journal, som også mener at vide, at basket-stjernen LeBron James vil blive brugt til at promovere Hummers tilbagevenden til bilscenen.

Den nye Hummer-model, som vil komme på markedet i starten af 2022, vil blive solgt i et relativt lavt antal som en hårdfør pickup til offroad-entusiaster, oplyser folk tæt på strategien ifølge mediet.

Bliver et startskud

Wall Street Journals kilder fortæller, at den kommende Hummer-model vil blive startskuddet til flere store, batteri-drevne SUV'er og pickup-modeller fra General Motors i de kommende mange år.

Som det ser ud nu, vil Hummer ikke blive lanceret som et selvstændigt bilmærke, som det ellers var i sin tid. I stedet vil Hummer-navnet blive brugt til den konkrete pickup-model under mærket GMC.

Der ligger et stort arbejde forude, hvis det skal lykkes GM at overbevise forbrugerne om, at Hummer-navnet kan associeres med noget mere miljøvenligt.

De gamle Hummer-modeller var kendt som nogle bombastiske, storforbrugende benzinslugere, som kom i politisk modvind med årene, og som GM endte med at sende i graven på grund af finansielle problemer.