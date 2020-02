Gigant vil printe bildele efter din stemme

Ford mener, at de har fundet en smart metode til at sikre bilers låsebolte

For et par år siden ramte en vanvidstrend Danmark, hvor mange bilister pludselig opdagede, at gerningsmænd, typisk i nattens mørke, havde løsnet låseboltene på hjulene på deres biler til stor fare for bilisterne.

Nu mener Ford, at de har fundet en potentiel løsning, som sikrer, at gerningsmænd ikke kan løsne boltene, hvorfor det altså også forhindrer, at gerningsmænd kan stjæle fælge fra en bil.

Selvom bilers fælge generelt er bedre tyverisikret end nogensinde med låsebolte og -møtrikker, der kun kan låses op med en særlig nøgle eller adapter, er låsemekanismen ikke unik for den specifikke låsebolt eller møtrik.

Det er Ford nu ved at lave om på i samarbejde med virksomheden Electro Optical Systems (EOS). Tilsammen har de udviklet 3D-printede låsebolte, der bliver formet af bilejerens stemme.

Det oplyser Ford i en pressemeddelelse.

Skal printes ud

Umiddelbart kan det lyde en anelse gakket, og indtil videre er Fords stemmeformede låsebolte da også blot prototyper, der udvikles som del af et forskningsprojekt.

Men den amerikanske bilgigant mener, at teknologien potentielt kan tilbyde noget, ligesom de også tror på, at 3D-print er en del af vejen frem inden for bilverden.

En stemme er nemlig lige så unik som et fingeraftryk og kan med et computerprogram blive omdannet til et unikt biometrisk mønster i hulrummet på en låsebolt eller -møtrik, som derefter produceres i rustfrit stål af en 3D-printer.

- 3D-printede bildele gør det muligt for os at fremstille og udskifte komponenter nemmere og hurtigere end nogensinde. På nogle komponenter kan leveringstiden løbe helt op i 8 uger, men med 3D-produktion kan leveringstiden skrues helt ned til 5 dage, siger Lars Bognar, ingeniør for avancerede materialer hos Ford Europa, i pressemeddelelsen

Den 3D-printede låsebolts ekstra sikkerhed kommer af, at tyve ikke kan lave en vokskopi af det unikt formede hulrum i komponenten. Det opnås ved at uddybe rillerne i låsebolten, jo længere man når ind i materialet, der gør kopiering betydeligt sværere.

Unikke bildele

3D-printning giver en lang række nye muligheder inden for produktionen af bildele. Ford har derfor i stigende grad anvendt teknologien, ikke mindst til at lave unikke bildele til Ford GT, Ford Focus og Ford Mustang GT500.

Derudover har Ford også produceret verdens største 3D-printede bildel nogensinde - en indsugningsmanifold.

Anvendelsen af 3D-printning i Fords bilproduktion resulterer også i nye produktionsværktøjer, der er op til 50 procent lettere end før, da mange af dem er lavet af nylon.

Ford oplyser ikke, hvorvidt der er konkrete planer om, at hjulboltene skal i produktion.

