Giganter siger nej: Hybridbiler er ikke fremtiden

Hybridbiler, hvor elektriske motorer i samspil med en forbrændingsmotor udgør maskinrummet, er ikke længere en del af fremtidsplanerne hos to store bilgiganter, Volkswagen og General Motors (GM).

Hybridbiler har i efterhånden en del år fungeret som overgangsløsning fra biler med forbrændingsmotorer til de 100 procent elektriske biler, men nu er elbilerne så langt fremme i udviklingen, at hybriderne ikke længere giver mening, mener VW og GM.

Det skriver Berlingske på baggrund af en artikel fra Wall Street Journal.

General Motors, som råder over mærker som Chevrolet, Buick og Cadillac, har planer om at lancere 20 nye rene elbiler verden over i løbet af de næste fire år.

Volkswagens elektriske planer mangler heller ikke ambitioner. Koncernen har tidligere meldt ud, at de vil bygge 70 forskellige elbiler over de kommende år. VW vil desuden bruge 1,87 mia. kroner på ladestandere i Europa frem mod 2025.

Følger udviklingen

Hos General Motors handler fravalget af hybridbiler om at ruste sig til fremtiden.

- Hvis jeg havde en dollar, der skulle investeres, ville jeg så bruge den på en hybridbil? Eller ville jeg bruge den på det, vi alle sammen ved, der er på vej, og komme dertil hurtigere og bedre end alle andre?, lød det fra Mark Reuss, direktør for General Motors, i et interview for nyligt ifølge Berlingske.

Volkswagen ser samme perspektiver og kalder hybridbilen for 'en begrænsning'.

- Vi foretrækker at gå all-in på, hvor markedet er på vej hen i modsætning til at begrænse os selv til hybridbiler, sagde Scott Keogh, Volkswagens direktør i USA, til Wall Street Journal.

Bilgiganternes udmelding gælder i første omgang det amerikanske marked, skriver Berlingske.