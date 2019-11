Gik amok ved vejarbejde: Bed i finger og slog med knytnæve

Uenighed ved et vejarbejde fik en 39-årig mand til at gå amok på medtrafikant

En 39-årig mand blev onsdag eftermiddag så rasende i trafikken, at det endte med at koste en 47-årig mand en tur på skadestuen og ham selv en tur på politistationen.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

At flette i trafikken kan give anledning til uenigheder, og netop det var også årsagen til, hvorfor der i dette tilfælde opstod en uoverensstemmelse.

Onsdag eftermiddag kom den 47-årige med sin 50-årige kone kørende på Skanderborgvej i Viby. På et tidspunkt flettede vejen ind til ét spor på grund af vejarbejde, og så opstod problemerne og vejvreden.

'Bagved kørte den 39-årige mand helt tæt på dem og var tydeligt frustreret over, at han ikke kunne komme forbi. Da der igen var to spor lidt længere fremme, overhalede den 39-årige indenom og satte sin bil på tværs af vejen foran den 47-åriges bil', skriver politiet i døgnrapporten.

Parterne begyndte at diskutere, hvorefter den 39-årige gik helt tæt på den 50-årige kvinde og råbte 'adskillige skældsord ad hende'. Hendes mand gik dernæst helt tæt på den 39-årige for at få ham væk, og så eskalerede situationen.

'Pludselig tog den 39-årige fat i den 47-åriges hånd og bed hårdt i hans finger, hvorefter han slog ham adskillige gange i ansigtet med knyttet næve, så den 47-årige til sidst væltede om på asfalten', skriver politiet.

Politiet blev tilkaldt, og en patrulje fik anholdt den 39-årige mand og sigtet ham for vold. Den 47-årige blev kørt til skadestuen, hvor han blev behandlet for mindre skader i ansigtet og i fingeren.

