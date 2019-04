Giv dig tid: Politiet holder ekstra øje med dig i denne uge

Tilbage i midten af 1960'erne blev en dansk visesangers møde med en dreng, der var blevet kvæstet i et trafikuheld, startskuddet til den første Giv dig tid-kampagne: Visesangeren gik på eget initiativ i gang med at hænge røde hjerter op på vejtræerne med teksten 'Giv dig tid', og hjerterne bredte sig i de efterfølgende år til hele Europa.

Siden har det europæiske trafik-samarbejde udviklet sig i mange retninger, men det fælles fokus på hastighed er stadig aktuelt. Således deltager dansk politi mandag til søndag i denne uge i en ny europæisk indsats mod for høj hastighed.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Mellem 2012 og 2017 blev 416 mennesker ifølge Rigspolitiet dræbt i trafikulykker i Danmark, hvor for høj hastighed var involveret. I knap tre ud af fire tilfælde var hastigheden en medvirkende årsag til ulykken, mens den i de resterende tilfælde var skyld i, at en eller flere af af de involverede mistede livet.

Faldet siden 1971

Ifølge Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, understreger tallene vigtigheden af politiets fortsatte kontrol.

- Hvert år bliver politiet kaldt ud til utallige trafikulykker, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne. Trafikulykker, der i nogle tilfælde får en tragisk udgang, og i andre tilfælde mærkes de implicerede for livet. Derfor er hastighed et meget vigtigt indsatsområde, og vi prioriterer fartkontrol på vejene for at redde liv og skabe tryghed for dem, der færdes i trafikken, siger Christian Berthelsen i pressemeddelelsen.

Kigger man på ulykkesstatistikken, har Danmark dog allerede rykket sig langt siden dengang med Giv dig tid-skiltene. Antallet af trafikdræbte toppede ifølge Rådet for Sikker Trafik i 1971, hvor 1213 mistede livet. Siden er tallet faldet, og i 2017 nåede det helt ned på 175.

Samme år blev 3143 mennesker kvæstet i trafikken i Danmark. Det var ifølge bilistorganisationen FDM det laveste antal siden Anden Verdenskrig.

