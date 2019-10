Giver klip i kørekortet: Mange unge synes, det er helt o.k.

Selvom det nu giver et klip i kørekortet at bruge håndholdt mobil bag rattet, synes mange unge, at det er acceptabelt at gøre

Er det acceptabelt at benytte sig af en håndholdt mobil, mens man kører bil, til at sende sms'er, snappe eller lignende?

Nej, siger færdselsloven, og siden 10. september har forseelsen givet et klip i kørekortet.

Men mere end hver fjerde unge siger i en ny undersøgelse foretaget af Epinion blandt 1500 bilister for Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension, at de synes, at det er acceptabelt, at man bruger håndholdt mobil bag rattet.

Det oplyser Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Brug af håndholdt mobil Hvad er din holdning til, at folk er uopmærksomme, når de kører bil i trafikken? Dvs. ikke holder stille, men kører bil samtidig med at de fx taler i håndholdt mobil, indstiller GPS, læser sms'er, finder ting frem etc. Så mange synes, at det er acceptabelt: - 18-35-årige: 27 procent - 36-50-årige: 11 procent - 51-65-årige: 6 procent - Alle: 14 procent Kilde: undersøgelse gennemført af Epinion for Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension, 1.500 adspurgte, 1. kvartal 2019

- De fleste bilister er heldigvis enige i, at uopmærksomhed og bilkørsel slet ikke hører sammen. Men det er overraskende, at så mange synes, at det er i orden at rode med mobilen, taste på sin GPS eller lede efter ting, når man kører bil, for man udsætter sig selv og andre for en stor risiko, når man er uopmærksom, siger Lisbeth Sahl, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik, i pressemeddelelsen.

Se også: Politiet rystet over fartsynder: - Helt vanvittigt

- Så er du lægger

I de næste uger gennemfører Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension og landets kommuner en landsdækkende kampagne mod uopmærksomhed i trafikken.'Læg mobilen - så er du lægger' hedder kampagnen, som har det formål at få flere til at lægge mobilen fra sig, når de kører bil.

Kampagnen opfordrer også passagererne til at sige fra, hvis man kører med en bilist, der tjekker sin håndholdte mobil. Målet er at gøre det lige så socialt uacceptabelt at være uopmærksom bag rattet, som det er at køre spritkørsel.

- Hvis trafikken skal blive mere sikker, så er det vigtigt, at vi bliver bedre til at blande os. Virksomheder, chefer, kolleger, venner og familie bør i højere grad sige fra, hvis de oplever en bilist være uopmærksom bag rattet. Det gavner os alle, hvis vi får flere til at lægge mobilen væk, når de kører i trafikken, siger Hans Reymann-Carlsen, underdirektør i Forsikring & Pension, i pressemeddelelsen.

Se også: Afslørende politikontrol: Så mange brugte mobil bag rattet efter nye regler