Giver millioner i statskassen: Politiet klipper pladerne på tusindvis af biler

15.000 varslingsbreve har på et halvt år fået motorejere til at betale 32 millioner kroner i forfalden motorgæld

Skattestyrelsen har haft travlt.

Styrelsen har indtil videre sendt 15.000 varslingsbreve ud til borgere og virksomheder, der ikke har betalt deres periodiske motorafgifter såsom vægtafgift og grøn ejerafgift. I brevene bliver borgerne oplyst om, at de skal betale deres gæld, hvis de vil beholde nummerpladerne på deres køretøj. Det har indtil videre medført, at der er blevet betalt gæld for 32 millioner kroner.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Ikke alle har dog reageret på brevene, hvorfor Skattestyrelsen nu har bedt politiet klippe nummerpladerne på cirka 7000 køretøjer.

- Vi kan se, at indsatsen virker. Flere og flere borgere og virksomheder betaler deres gæld, når vi gør dem opmærksomme på, at de har et udestående, og at de risikerer at få deres nummerplader inddraget, hvis ikke de betaler. Det er meget positivt. Målet er jo ikke, at så mange som muligt får inddraget nummerpladerne, men at borgerne betaler deres motorafgifter korrekt og til tiden, siger Peter Thorgaard, underdirektør i Skattestyrelsen, i pressemeddelelsen.

Sender flere breve

Skattestyrelsens arbejde med at sende varslingsbreve er dog ikke færdig.

I begyndelsen af året begyndte styrelsen en ny, fokuseret indsats, og i marts blev de første hundrede køretøjer sendt til nummerplade-klipning hos politiet.

Siden har en ny robotbaseret it-løsning spillet en vigtig rolle i forhold til at få processen yderligere på skinner.

Med den nye robotløsning kan der løbende sendes flere oplysninger om køretøjer til nummerpladeinddragelse. Efter nytår forventer Skattestyrelsen at sende yderligere 5000 breve af sted, så der til den tid vil være sendt i alt 20.000 varslingsbreve til borgere og virksomheder, som ikke har betalt deres motorafgifter.

Sidste år blev der i alt opkrævet motorafgifter for 35 milliarder kroner. Heraf blev ca. 98 procent betalt korrekt. I alt mangler ejere til cirka 130.000 køretøjer endnu at modtage varslingsbreve.

