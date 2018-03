Glad Porsche-køber ville prøve bilen af: 10 minutter efter var den væk

Hvad ville du gøre, hvis du sad bag rattet af din helt egen Porsche Cayenne for første gang?

For mange ville svaret nok være at finde en lige strækning og mase gaspedalen i gulvet, og det var da også præcis, hvad en 37-årige mand fra Melbourne, Australien, gjorde lørdag formiddag, da han havde fået nøglerne til den store Porsche SUV. Midt i glæden over den nyindkøbte bil glemte han bare lige at tjekke fartgrænsen på vejen.

Han nåede derfor kun at nyde sin bil i 10 minutter, inden det lokale politiet tog ham på fersk gerning i at køre 100km/t i en 40 km/t zone. Straffen for en sådan fartovertrædelse er 30 dages beslaglæggelse af bilen i Australien, og den 37-årige måtte derfor prompte aflevere de nye nøgler til betjentene.

Det skriver politiet i en pressemeddelse.

For tidligt på den

Ifølge mediet The Drive var det ikke en hvilken som helst vej, den 37-årige havde valgt at prøve Porschens kræfter af på. For Aughtie Drive, som vejen hedder, bruges én gang om året som langside i det australske Formel 1 grand prix.

Desværre for den 37-årige er der dog ingen Porsche med i det løb, og han ville i så fald også være to uger for tidligt på den: Formel 1-sæsonen begynder først 25. marts, hvor første løb skal køres på banen i Melbourne.

Racerbilerne kører her tre gange så hurtigt som Porschen, men så er der godtnok heller ikke åbent ud til den omkringliggende park.

Se også: Brugt gammel Nissan gemte milliondyr hemmelighed i tanken

'Billigt' sluppet

Den 37-årige får nu rigelig tid til at overvære Australiens Grand Prix, mens han venter på at få nøglerne til sin nye bil tilbage.

Beslaglæggelsen er dog stadig forholdsvist billigt sluppet i forhold til, hvis han havde gjort det samme i Danmark. Kører man 100km/t i en 40 km/t zone herhjemme vil man få en betinget frakendelse af kørekortet - og i øvrigt være faretruende tæt på en ubetinget frakendelse af kortet, der træder i kraft ved 101 km/t eller mere.

I begge tilfælde skal man til en kontrollerende køreprøve. Til gengæld konfiskerer dansk politiet først bilen, når man har fået en ubetinget frakendelse af kørekortet to gange inden for tre år.

Se også: Kører du i en ny bil? Så tænk dig om, før du tager mobilen med