Glade fodboldfans kan give bilejere stor regning

Skulle det ske, at Danmark slår England og sørger for, at fodbolden alligevel ikke kommer hjem, vil det helt sikkert blive fejret af mange tusinde fodboldfans landet over.

Da Danmark slog Tjekkiet ud i lørdags, endte festlighederne i enkelte tilfælde med at gå ud over både kørende og parkerede biler.

Men hvordan stiller det egentlig bilejeren, hvis en fodboldfan beslutter sig for at fejre en sejr på toppen af en bil?

Hos Gjensidige oplyser Karsten Moos, som er skadechef, at eventuelle skader dækkes, hvis man har tegnet de rigtige forsikringer, men at man ikke altid kommer uden om en udgift.

Det skriver Gjensidige i en pressemeddelelse.

- Har man sin bil forsikret hos Gjensidige med en kaskoforsikring, får man selvfølgelig dækket eventuelle skader, hvis uheldet skulle være ude i forbindelse med gadefejringer, men man vil skulle betale en selvrisiko, siger Karsten Moos.

Kan blive dyrt

Har man en kaskoforsikring på sin bil, er det den, som dækker udgifterne til skaderne, hvis ikke gerningsmanden giver sig til kende eller kan findes. Får man ikke fat i vedkommende, skal man derfor betale selvrisikoen for at få udbedret skaderne.

Har man ikke en kaskoforsikring på sin bil, må man selv betale udgifterne til reparation af bilen.

Tal fra Gjensidige viser, at skader forårsaget ved eksempelvis personer på biltage har skadeomkostninger for mellem 10.000 og 30.000 kroner.

Kan man derimod identificere gerningspersonerne, og få deres oplysninger, er det i stedet deres egen forsikring, der skal dække omkostningerne.

- Mit klare råd vil være, ikke at parkere sin bil på de gader, hvor vi har set store folkemængder feste i løbet af EM-slutrunden, siger Karsten Moos.