Glem alt du har før har set: Nu går Tesla helt amok

En ny udgave af Model S har over 1100 hestekræfter - men det er ikke engang det vildeste

Hvis producenterne af elbilen Lucid Air troede, at de fået Tesla til at ryste lidt i bukserne, kan de godt tro om igen.

Tesla har netop offentliggjort nogle af detaljerne om den nye faceliftede Model S, og de holder sig ikke ligefrem tilbage.

Selvom designændringerne på ydersiden er minimale, så er der sket store ting i kabinen og med drivlinen.

Den nye Model S kommer i tre forskellige versioner, hvor den hidtil kraftigste udgave af Model S fremover vil hedde Plaid+.

Sidstnævnte er en elbil med 'over 1100 hk', en topfart på 320 km/t og en accelerationstid fra 0-100 km/t på ufattelige 2,1 sekunder. Og man må altså køre bilen med et helt normalt kørekort.

På Teslas egen hjemmeside er prisen på modellen opgivet til at starte ved 1.054.990 kr., hvilket dog er med de besparelser, som Tesla indregner, som man kan spare på strømforbruget mod benzinforbruget i en fossilbil. Uden besparelserne er prisen 1.399.412 kr.

Nu får dansk favorit længere rækkevidde

Lang rækkevidde

Den nye Plaid+ kan foruden at køre meget hurtigt tilbagelægge over 840 km på en enkelt opladning.

Hvor vildt det end lyder, så er det lige før, at modellens vildeste detalje findes, når du sætter dig ind bag rattet. For det er ikke længere, som man kender det. I stedet ligner Teslaens nye rat en slags ror fra et fly, og blinklys og vinduesviskere skal nu betjenes direkte på rattet.

Her kan du se det nye rat og den nye gigantiske centerskærm. Foto: Tesla

Den almindelige udgave af den nye faceliftede Model S og den ene Plaid-version kommer på markedet til september, mens Plaid+ kan fås inden udgangen af året.

