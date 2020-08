Glem det! Hypet Tesla kommer ikke til Danmark

Siden Tesla præsenterede den voldsomme og store Cybertruck, har den elektriske pickup været både meget hypet og omtalt. Nu er der dog dårlige nyheder for de europæere, som havde håbet at få nøglerne til en Cybertruck.

Tesla-chef Elon Musk afslører nemlig i en AutoNews-podcast, at Cybertruck ikke kommer til Europa.

Det skriver flere medier, blandt andre TV2.no.

- Vi har besluttet ikke at bygge Cybertruck til alle markeder. Som det ser ud nu, klarer den meget få af EU's regler, siger Musk i interviewet.

Ifølge Tesla-chefen kræver det omfattende ændringer på bilens design at få den godkendt i Europa, og derfor har den amerikanske elbilproducent bestemt sig for ikke at lancere Cybertruck i Europa og i stedet fokusere på det amerikanske marked.

Se også: Tesla-chef overrasker: 'Den kan også flyde'

Mindre udgave

I samme ombæring oplyser Elon Musk i et tweet, at det kan være, at elbilproducenten vil lancere en ny, mindre og mere EU-venlig udgave af Cybertruck, som egner sig til markedet på denne side af Atlanterhavet.

På Twitter spørger en bruger Elon Musk, hvorvidt der vil komme en mindre version til Europa.

'Jeg vil ikke have en Model Y. Jeg vil have en Cybertruck. Selv bare en mindre EU-version,' skriver brugeren.

Hertil svarer Elon Musk, at det vil der 'højst sandsynligt' komme på et tidspunkt.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Der er dog ingen oplysninger om, hvornår en mindre udgave af Cybertruck eventuelt vil blive lanceret, og hvordan Tesla så vil sikre, at den kan godkendes.

Strengere krav

En af de store udfordringer for at introducere Cybertruck i EU-lande er, som Ekstra Bladet tidligere har omtalt, de langt strengere krav til sikkerhed, som findes i EU i forhold til amerikanske standarder.

Det er især det faktum, at Cybertruck har skarpe kanter og er bygget i rustfrit stål, som vil gøre det meget svært at få godkendt den i EU, hvor der er stort fokus på beskyttelse af bløde trafikanter, og det har Tesla altså også erkendt nu.

Historien melder ikke noget om, hvad der sker med de penge, som håbefulde europæere har betalt i depositum for at blive ejer af en Cybertruck.

Se også: Ekspert dømmer Tesla ude: - Den kan ikke godkendes i Europa