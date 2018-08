Glem elbiler: Her er brændstoffet, som Toyota satser stort på

Kassettebånd versus 8-track, Betamax versus VHS og Blue-ray versus HD DVD. Historien er fyldt med teknologiske dueller mellem to eller flere alternativer til den nuværende standard, og sådan en duel er nu også i gang blandt bilproducenterne.

Her har behovet for mere bæredygtige biler gjort plads til to store alternativer: elbiler og brintbiler.

Selv om elbilen umiddelbart kan se ud til at have overtaget, så er det ifølge Toyota stadig for tidligt at kalde brintbilen vor tids svar på Betamax. Faktisk tror bilproducenten - der er verdens andenstørste efter Volkswagen - så meget på teknologien, at man nu vil satse endnu mere på den.

Det skriver Reuters.

Brintbilen er dyr at bygge

Både elbiler og brintbiler drives frem af en elektrisk motor, men modsat elbilen skal brintbilen ikke lades op henover natten.

Den kan i stedet tankes på en brinttankstation, og det er næsten lige så hurtigt overstået som med en konventionel benzin- eller dieselbil. Under kørslen omdanner motoren så brinten til strøm og vand, og det er kun sidstnævnte, der bliver sendt ud i naturen som vanddamp.

På den baggrund kan det måske synes lidt skævt, at det i dag ikke er brintbilen, der har førertrøjen på. Men bilens akilleshæl har ind til nu været tårnhøje produktionsomkostninger i forhold til den almindelige elbil.

Toyota bygger i øjeblikket kun én brintbil, Mirai, og den koster omkring 600.000 kroner herhjemme. Til sammenligning koster en Toyota Prius pluginhybrid fra 334.000 kroner. Foto: Toyota

For Toyota er første skridt derfor også at få omkostningerne ned. Og det skal ifølge producenten ske ved at gå fra håndbyggede biler til masseproduktion.

Toyota bygger i øjeblikket kun én model, Mirai, og den bliver sat sammen af en samlet stab på 13 teknikere. Det gør det muligt at bygge bare 6,5 biler per dag - langt fra Toyotas samlede daglige produktion på 13.400 biler.

Hertil kommer, at indholdet af platin, titan og kulfiber i brændselscelle og brinttank skubber prisen op. Ifølge Reuters koster brændselscellen alene cirka 70.000 kroner at producere.

Flere biler skal sænker prisen

Ved at skifte til masseproduktion håber Toyota at kunne bygge 30.000 brintbiler om året efter 2020 - eller det der svarer til 82 biler om dagen. Det vil ifølge analysebureauet Strategic Analysis Inc. sænke prisen på hver enkelt brændselscelle til omkring 51.000 kroner.

Mirai skal heller ikke være den eneste Toyota, der kører på brint. Ifølge unavngivne kilder med kendskab til producentens planer, som Reuters har talt med, arbejder Toyota på en serie af brintdrevne SUV'er, pick-ups og kommercielle køretøjer. Også dette skal angiveligt være med til at sænke omkostningerne for Toyota, men producenten har afvist at kommentere på sine specifikke planer.

Toyota vil dog godt ud med, at man arbejder på brintdrevne lastbiler, der er baseret på allerede eksisterende modeller.

- Vi kommer til at bruge så mange dele fra eksisterende personbiler og andre modeller som muligt i lastbiler med brintmotor. Ellers vil vi ikke få nogle fordele ved masseproduktion, siger Ikuo Ota, der står for forretningsplanlægning på brintprojekterne hos Toyota, til Reuters.

Foruden Toyota satser blandt andre Honda og Hyundai også på brintbiler. Hos sidstnævnte går man desuden samme vej som Toyota, så Hyndai Nexo brintbilen, der kommer til Danmark næste år, bliver verdens første serieproducerede SUV-brintbil.

