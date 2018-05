Glem klip i kørekortet: Her er den mest effektive straf

Et kursus i at køre pænt og retskaffent holder fartkontrollen væk.

Det er konklusionen på en britisk undersøgelse, der sammenligner 2,2 millioner fartbøller, som er blevet taget i at køre for stærkt, og efterfølgende har fået valget mellem et kursus i at holde foden fra speederen eller at betale en fartbøde samt modtage tre strafpoint, hvilket i Danmark svarer til at få et klip i kørekortet.

Det skriver AutoExpress.

Undersøgelsen, der er støttet af regeringen og udført af analyseinstituttet Ipsos Mori, viser mere konkret, at fartbøller, der har deltaget i et hastighedskursus, er 23 procent mindre tilbøjelige til at blive fanget i fartfælden igen inden for et halvt år end dem, der skipper kurset for i stedet at vælge kontant afregning og strafpoint.

Effekten er kortvarig

Af de 2,2 millioner bilister, der danner grundlag for undersøgelsen, valgte 1,4 millioner at tage et hastighedskursus, og 192.000 valgte fartbøden. De resterende havde haft foden presset så hårdt mod speederen, at de ikke var i betragtning til et kursus.

Over tid svinder effekten af de britiske hastighedskurser dog langsomt ind. Tre år efter kurset var 23 procent blevet til 9 procent.

Ikke desto mindre konkluderer forskerne bag undersøgelsen, at de nationale hastighedskurser har en effekt i 36 måneder.

Indført hårdere straffe

Prisen for at tage et hastighedskursus i Storbritannien varierer, alt efter hvor i landet man befinder sig, men der er typisk tale om et beløb i omegnen 650-850 kroner.

Minimumsbøden for at køre for stærkt er 850 kroner samt tre strafpoint i kørekortet. Har man begået forseelser nok til at anskaffe sig ni strafpoint, vil man blive kaldt for en dommer.

Storbritannien skærpede i 2017 straffene for fartsyndere, så en særligt alvorlig overskridelse af fartgrænserne eksempelvis kan udløse en bøde svarende til 175 procent af ens ugentlige indkomst.

